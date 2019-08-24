Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig’in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 3-1 mağlup olan Bursaspor, 2. hafta mücadelesinde yarın sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak. Transfer tahtasını henüz açamayan ve genç ağırlıklı bir kadroyla sezona başlayan yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak moral bulmak istiyor. Geçen sezon Süper Lig’e veda eden iki ekibin Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşma 21.45’te başlayacak. Müsabakayı Antalya bölgesi hakemlerinden Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Orkun Aktaş, Ali Can Alp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Volkan Okur.

19. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte resmi maçlarda 19. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 18 karşılaşmada 5 kez yeşil-beyazlılar gülen taraf olurken, 6 müsabakadan ise Ege temsilcisi 3 puanla ayrıldı. Karşılaşmaların 7’sinde ise taraflar 1’er puana razı oldu. Geçen sezon Süper Lig’de Manisa’da oynanan karşılaşmayı Bursaspor, 4-2’lik skorla kazanmayı başarırken, Bursa’da oynanan karşılaşmada ise gol sesi çıkmamıştı.

Shehu dönüyor

Ligin ilk haftasında deplasmanda oynanan Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Ozan İsmail Koç, yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Abdullahi Shehu’nun ise Akhisarspor’a karşı sahada yer alabileceği bildirildi.