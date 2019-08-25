Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe taraftarları Başakşehir mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar misafir tribününü tamamen doldurdu ve maç boyunca takımlarını coşkuyla destekledi. Başakşehir taraftarları ise maça ilgi göstermedi. Ev sahibi tribünlerinin büyük bir bölümü boş kaldı. Emre eski taraftarlarını karşılaşma öncesi dolaşarak selamladı. Tecrübeli futbolcu Başakşehir’den eski arkadaşlarıyla hasret giderirken, karşılaşma başlamadan önce verilen takım fotoğrafına girdi. Taraftarlar Emre’nin bu hareketini alkışlarken, “Bir gün gitsen bile hatıran yeter” pankartı açtı.



> Cinayete lanet

“Kadın Cinayetlerine son” sloganıyla son günlerde yaşanan sürece destek vermek adına Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet ısınma bölümüne üzerinde Emine Bulut yazan siyah tişört ile çıktı. Fenerbahçe taraftarları da siyah tişörtlerle tribünde yerlerini aldı. Misafir tribünü siyaha büründü.



KAPTAN’A ÇİÇEK

Emre Belözoğlu’nun oğlu Ömer Akif ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın kızı Sena, üzerlerinde turuncu-lacivertli forma ile karşılaşma öncesinde Emre’ye çiçek verdiler.