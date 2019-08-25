Galatasaray UEFA Süper Kupa'yı kazandığı günü unutmadı. 2000 yılında ilk olarak UEFA Kupası'nda İngiliz ekibi Arsenal'i penaltılarda geçerek Türkiye'ye futbolda ilk Avrupa kupasını getiren sarı-kırmızılılar, daha sonra UEFA Süper Kupa finalinde İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele etti. 25 Ağustos 2000 tarihinde Monoca'da oynanan müsabakayı Galatasaray, Mario Jardel'in altın golü kazanmış ve ikinci Avrupa kupasını müzesine götürmüştü.
Kupanın yıl dönümü unutmayan sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından, "UEFA Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 2-1 yenerek Avrupa'nın en büyüğü olduk" paylaşımda bulundu.
Galatasaray'dan UEFA Süper Kupa'nın yıl dönümü paylaşımı
25.08.2019 - 11:36 | Son Güncelleme: 25.08.2019 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, 25 Ağustos 2000 tarihinde Real Madrid'i geçerek kazandığı UEFA Süper Kupa'nın yıl dönümünde paylaşımda bulundu.
Galatasaray UEFA Süper Kupa'yı kazandığı günü unutmadı. 2000 yılında ilk olarak UEFA Kupası'nda İngiliz ekibi Arsenal'i penaltılarda geçerek Türkiye'ye futbolda ilk Avrupa kupasını getiren sarı-kırmızılılar, daha sonra UEFA Süper Kupa finalinde İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele etti. 25 Ağustos 2000 tarihinde Monoca'da oynanan müsabakayı Galatasaray, Mario Jardel'in altın golü kazanmış ve ikinci Avrupa kupasını müzesine götürmüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray,UEFA Süper Kupa,paylaşım,story_,
646202 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/646202.aspx
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