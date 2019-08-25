Süper Ligin 2.haftasında dün deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da alınan 1 puanda kaleci Lung'un büyük payı bulunuyor. MKE Ankaragücü maçında yeni sezonda ilk kez forma giyen Rumen kaleci doksan dakika sahada kaldı ve ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Ligin ilk haftasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Lung, MKE Ankaragücü maçıyla kaledeki yerini aldı. Yaptığı bir birinden kritik kurtarışlar ile takımının 1 puanla ayrılmasında pay sahibi olan Lung, maç sonunda takım arkadaşları ve teknik heyettin tebriklerini tek tek kabul etti.
Silviu Lung hayran bıraktı
25.08.2019 - 12:03 | Son Güncelleme: 25.08.2019 - 12:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, MKE Ankaragücü maçındaki performansı ile kendisini hayran bıraktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Silviu Lung,hayran,bıraktı,
646208 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/646208.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fenerbahçe
1
1
0
0
5
0
5
3
2
Sivasspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Malatyaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
4
Denizlispor
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Alanyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
6
Antalyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Çaykur Rizespor
1
1
0
0
1
0
1
3
8
Beşiktaş
2
1
0
1
3
3
0
3
9
Trabzonspor
1
0
1
0
1
1
0
1
10
Kasımpaşa
1
0
1
0
1
1
0
1
11
Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
12
Konyaspor
1
0
1
0
0
0
0
1
13
Gençlerbirliği
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Kayserispor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Galatasaray
1
0
0
1
0
2
-2
0
16
Başakşehir
1
0
0
1
0
3
-3
0
17
Göztepe
2
0
0
2
0
4
-4
0
18
Gazişehir
1
0
0
1
0
5
-5
0
2. Hafta Maçları
23.8.2019
Beşiktaş 3 - 0 Göztepe
24.8.2019
Mke Ankaragücü 1 - 1 İstikbal Mobilya Kayserispor
24.8.2019
Alanyaspor 4 - 1 Kasımpaşa
24.8.2019
Medipol Başakşehir Fk 1 - 2 Fenerbahçe
25.8.2019
Çaykur Rizespor - Sivasspor
25.8.2019
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
25.8.2019
Antalyaspor - Yukatel Denizlispor
25.8.2019
Galatasaray - Konyaspor
26.8.2019
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fatih Karagümrük
2
2
0
0
5
2
3
6
2
Adana Demirspor
2
1
1
0
2
0
2
4
3
Keçiörengücü
2
1
1
0
2
1
1
4
4
Ümraniye
1
1
0
0
3
1
2
3
5
Menemen Belediyespor
1
1
0
0
2
0
2
3
6
Akhisar Bld.Spor
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Hatayspor
1
1
0
0
1
0
1
3
8
Osmanlıspor
2
1
0
1
2
2
0
3
9
Balıkesirspor
2
1
0
1
2
3
-1
3
10
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
11
Erzurum BB
2
0
1
1
3
4
-1
1
12
Boluspor
2
0
1
1
1
2
-1
1
13
Adanaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Altay
1
0
0
1
1
3
-2
0
15
Altınordu
2
0
0
2
1
3
-2
0
16
Bursaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
17
Giresunspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Eskişehirspor
1
0
1
0
1
1
0
-5