Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Konyaspor canlı izle, GS Konya maçı canlı skor, Galatasaray Konya şifresiz izle, Galatasaray Konya maçı bein sports izle, GS Konya canlı şifresiz kanallar... Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Konyaspor'u ağırlıyor. Cezası biten Fatih Terim'in, takımının başında olacağı karşılaşmanın büyük heyecana sahne olması bekleniyor. Ligin ilk haftasında Denizlispor'a 2-0 yenilen sarı kırmızılı ekip, evinde taraftarı önünde 3 puanı almak için sahaya çıkıyor. Konyaspor ise İstanbul deplasmanından alacağı puan ya da puanlarla evine avantajlı dönmek istiyor. İşte maça dair detaylar...

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GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı yukarıda paylaştığımız linkten canlı takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Feghouli, Emre Mor, Babel, Diagne

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Jonsson, Erdon Daci, Milosevic, Bajic

37. randevu

Galatasaray ile Konyaspor, lig tarihinde bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. Geride kalan 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Cimbom’un 71 golüne Konya ekibi 20 golle yanıt verdi. İki takım arasında son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Konya’da oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

97 gün sonra taraftarıyla buluşacak

Galatasaray, 97 günlük aranın ardından taraftarının önünde resmi maça çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı’ndaki son maçını geçen sezon Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile yapmıştı. Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kazanarak, sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

Evinde 36 maçtır geçit vermiyor

Galatasaray, Süper Lig’de evinde oynadığı 36 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 31 kez rakiplerini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, Süper Lig’de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

Fatih Terim’in cezası bitti

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’in 33. haftasındaki Başakşehir müsabakasında hakem tarafından tribüne gönderilen Fatih Terim’e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının ilkini geçen sezonun son haftasındaki Sivasspor maçında, diğerini de TFF Süper Kupa’daki Akhisarspor müsabakasında çeken Terim, ligin ilk haftasındaki Denizlispor karşılaşmasıyla cezasını tamamladı. Deneyimli teknik adam, Konyaspor maçıyla birlikte takımın başında yer alacak.

Düdük Mete Kalkavan’da

İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Kutluhan Bilgiç görev alacak. Maçta VAR’da Mustafa Öğretmenoğlu, AVAR’da ise Kerem Ersoy olacak.

Yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray’ı 25 maçtır yenemiyor. Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003’te evindeki maçta 1-0’lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 25 karşılaşmadan 19’unu yitirdi, 6’sında berabere kaldı, 16 yıla yakın süredir 3 puana ulaşamadı.

Deplasmanda galibiyeti yok

Konyaspor, lig tarihinde Galatasaray ile İstanbul’da yaptığı hiçbir maçı kazanamadı. Taraflar arasında İstanbul’da yapılan 18 lig maçından 15’ini sarı-kırmızılılar kazandı, 3’ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi. Konyaspor deplasmandaki puanlarını 2006-2007’de 3-3, 2015-2016’da 0-0, geçen sezon da 1-1’lik beraberliklerle aldı. İstanbul’da ev sahibi ekip 46, konuk takım ise 14 gol attı.

İkili arasında 14. randevu

Fatih Terim ile Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı takımlar Süper Lig ve TFF Süper Kupası’nda toplam 13 kez karşı karşıya geldi. İki teknik adam ilk olarak 27 Eylül 2002’de Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan mücadelede karşılaştı ve Terim’in öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrıldı. Geride kalan 13 maçta Fatih Terim’in Aykut Kocaman’a 5’e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Terim’in takımı 18 kez rakip fileleri havalandırırken, Aykut Kocaman’ın ekipleri ise 15 gol attı.