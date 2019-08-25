Çaykur Rizespor’un yeni transferi El Kabir bu sezon yeşil-mavililerin evinde oynadığı ilk maçın 10’uncu dakikasında Appindangoye’nin müdahalesi ile yerde kaldı. Yerden kalkamayan oyuncu sedyeyle oyundan çıkarak soyunma odasına götürüldü. Buradan ambulansla hastaneye götürülen oyuncunun çekilen röntgeninde sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı tespit.edildi.