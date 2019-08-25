Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta boyunca Demir Grup Sivasspor'u iyi analiz edip çok çalıştıklarını belirtti.

İlk yarıda iyi mücadele olduğunu vurgulayan Kartal, "Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı disiplinli oynayarak rakibin eksik olduğu yerlerde aktif olmamız gerektiğini anlattık. Kanatlardan rakibin içine girerek goller bulmak istiyorduk. Bütün planlarımız tuttu. İkini yarıya gollerle başladık. Samudio, bir pozisyonda takım arkadaşına verse maçı kopartabilirdik. Boldrin'in arka adalesinde problem vardı. 2-0'dan sonra riske etmemek için oyundan aldık. Nill oyundan düşünce Barış'ı oyuna aldık." diye konuştu.

"En az 5-6 ay futbol oynayamayacak"

Maça şanssız başladıklarını dile getiren Kartal, "El Kabir'in fibula kemiği kırıldı. En az 5-6 ay futbol oynayamayacak. Tek santrforumuzun ayağı kırıldı. Samudio'yu oraya çektik. Oğulcan'ı oynattık. Takım için elinden geleni yaptı. Bu kadar şanssız maça başlamamız ve 2-0'a kadar ortaya koyduğumuz mücadeleye rağmen son 15 dakika baskı yedik. Rakibimiz hamleler yaptı ve gol buldular. Karambolden rakip de biz de gol atabilirdik. Sonuçta bu kadar şanssız ve elimizdeki imkanlarla iki maçta 6 puan aldık. Taktik disipline bağlı mücadele eden oyuncularımı kutluyorum." şeklinde konuştu.

"Yeni bir planlama yapacağız"

Transfere çok ihtiyacı olduklarına dikkat çeken Kartal, "İki santrfor ve bir kanat almamız gerekiyor. Sasse, genç oyuncu aramıza katıldı. Boldrin'e alternatif ve sol ayaklı bir oyuncu. Yeni bir takım kuruyoruz. 17 oyuncu gitti. 13 oyuncu geldi. El Kabir'in ayağı kırıldı. 12 oyuncu kaldı. Yeni bir planlama yapacağız. Önümüzdeki bir hafta içinde her şeyi göreceğiz." ifadelerini kullandı.