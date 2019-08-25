Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 2. haftasında Demir Grup Sivasspor’u ağırlayan Çaykur Rizespor, takım otobüsüyle maçın oynanacağı stada giderken Mustafa El Kabir’i tesislerde unuttu.

30 yaşındaki Faslı futbolcu takım otobüsünün hareket ettiğini fark etmezken kendisini gören Rizesporlu bir yönetici arabayla yıldız futbolcuyu stada götürdü.

Ancak görevlilerin kapıda tanımadığı El Kabir, yöneticilerin durumun farkına varması sonrasında stada alındı.

Sezon başında transfer edilen tecrübeli forvet Sivasspor karşısında maça ilk 11’de başladı ancak şanssızlık maçta da peşini bırakmadı. 11. dakikada sakatlanarak kenara gelen El Kabir'in kaval kemiğinde kırık tespit edildiği belirtildi.