Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’de transfer operasyonunun stoper ayağı tamamlanmak üzere. Skrtel ve Neustadter’i yolladıktan sonra Zanka’yı alan sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi. Sırp savunmacısı Kolarov için uzun uğraşlar veren yönetim Roma’nın inadını kıramayınca, ManU’nun Arjantinlisi Rojo’ya teklif götürmüştü. Ancak bu çabadan da sonuç çıkmadı. Fenerbahçe, Marsilya ile yollarını ayıran 33’lük Adil Rami’yi İstanbul’a davet etti. Kariyerine Lille’de başlayan, sonrasında ise Valencia, Milan, Sevilla, Marsilya formaları giyen Fas asıllı Fransız dün öğleden sonra, menajeri de akşam saatlerinde Türkiye’ye geldi. Futbolu kadar sansasyonel özel hayatıyla da dikkat çeken eski milli oyuncu sağlık kontrolünden geçip imza atacak.

İmza rapora bağlı

Marsilya’yla 2021’e sözleşmesi olmasına rağmen karşılıklı fesihle bonservisini eline alan Adil Rami, Fransız basınına yaptığı son açıklamada, “‘Fransa’da veya yurt dışında mücadele etmeye hazırım. Sadece bir kulüp bulup, hâlâ oynayabildiğimi göstermek istiyorum” ifadesinde bulunmuştu. Tecrübeli savunmacı, “Şu anda özgür ve kararlıyım. Her şey olabilir” açıklamasının üzerinden henüz 24 saat geçmeden soluğu İstanbul’da aldı. Fenerbahçe’nin senelik 2,3 milyon avrodan 2 yıllık teklifini gözü kapalı kabul eden Rami’nin sağlık testlerinde bir sıkıntı çıkmaması hâlinde hemen imza atması bekleniyor.

Savaşmaya hazırım

Fenerbahçe’nin yeni transferi Adil Rami, havaalanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Transferimin gerçekleşmesi için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe’yi uzun zaman önceden beri biliyorum. Daha önce Fenerbahçe’ye rakip olmuştum. Taraftarlar ve stadyum çok ateşliydi. Fenerbahçe için savaşmaya hazırım. İnşallah transferim bugün ya da yarın biter” dedi.

Dünya kupası kaldırdı

33 yaşındaki Adil Rami, Fransa Millî Takımı’yla Dünya Kupası’nı havaya kaldırdı. Ayrıca Fransa Ligi ve Fransa Kupası’nın yanı sıra Avrupa Ligi şampiyonluğu da yaşadı.

ALTAY ÖZETLEDİ

Başakşehir maçında yaptığı kritik kurtarışla Fenerbahçe’yi oyunda tutan Altay, galibiyet sonrası, “Yeneceğimize inanmıştık” dedi. “Geriye düştüğümüzde hiç endişe etmedik” ifadesinde bulunan Altay, “Soyunma odasından bu inançla döndük ve istediğimizi aldık. İnşallah serimiz devam edecek. Bu yola şampiyonluk adına çıktık” diye konuştu.

DARISI KAMENİ’YE

Fenerbahçe, geçen sezon başında bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Diego Reyes’le yolları ayırdı. Millî takım kaptanlığı ve Porto kariyeri gibi referanslarına rağmen sarı-lacivertlileri hayal kırıklığına uğratan Reyes, Meksika takımı Tigres’e imza attı. Frey’i Nürnberg’e kiralayan Fenerbahçe’nin artık kurtulmaya çalıştığı tek oyuncu Kameni.