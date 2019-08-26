Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Süper Lig'deki ilk maçında deplasmanda Denizli'ye yenilen son şampiyon Galatasaray, dün gece taraftarıyla buluştu. Türk Telekom Stadyumu'nda Konya'yı ağırlayan sarı-kırmızılılar sahaya 4-1-4-1 dizilişiyle çıktı. Marcao'nun yokluğunda stoperde Donk görev yaparken, ön libero pozisyonunda yeni transfer Nzonzi vardı. Belhanda'sız Galatasaray'da Seri'ye partnerlik görevini ise Feghouli yaptı. Ama Cezayirli yıldız ile Emre Mor maç içerisinde sürekli yer değiştirdi. Galatasaray karşılaşmanın ilk bölümünde rakip sahaya yayılmakta zorlanandı, Konyaspor ise son derece temkinli bir oyun anlayışı izledi. Sarı-kırmızılılar Belhanda olmayınca merkezden hücum etmekte zorlandı. Feghouli ile Emre'nin sürekli yer değiştirmesi orta alanda eksikliğe sebebiyet verdi. Galatasaray daha çok kanatlardan hareket etmeye çalıştı. 33'te Emre Mor sağdan içeri çevirdi, Babel kontrol edip vurdu fakat Serkan geçit vermedi.

Uzatmada gelen gol

Galatasaray ikinci yarıya Âdem-Emre değişikliğiyle başlarken, takım bu devreye çok daha dinamik bir açılış yaptı. 48'de Sağdan gelişen atakta Âdem'le gole yaklaşan Cimbom, baskıyı da kurdu. 53'te Babel'in şutu az farkla auta gitti. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıdaki istekli oyununun meyvesini 60'ta aldı. Nzonzi'nin uzun pasında sol çaprazda topla buluşan Babel çok sert vurdu. Ali Turan'a da çarpan top kaleciyi yanıltıp köşeye gitti: 1-0. Öne geçtikten sonra sarı-kırmızılılar tempo düşürdü. Son 15 dakikaya girilirken de Galatasaray eksik kaldı. Jevtovic'in bileğine basan Seri, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kartla cezalandırıldı. Maçta uzatma dakikaları oynanırken defanstan seken top Jonsson’un önüne düştü, bu oyuncu da Muslera’nın uzanamayacağı köşeye gönderdi: 1-1.

Er Ryan kurtaramadı

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sarı-kırmızılıların bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. Babel ayrıca resmî maçlarda ilk golünü attı. Takımın en çalışkan ismi olarak dikkat çeken futbolcunun çabası sezonun ilk galibiyetini getirmeye yetmedi.

Acı buluşma

G.Saray, 97 günlük aranın ardından taraftarının önünde resmî maça çıktı. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı’ndaki son maçını geçen sezon Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile yapmıştı. Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kazanarak, sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. O maçtan sonraki ilk karşılaşmayı toplam 38 bin 445 biletli seyirci takip etti. Fatih Terim'in takımı yeni sezonun ilk galibiyetini alıyordu ki uzatmada gelen Konya golü binlerce taraftarın stadı moralsiz terk etmesine sebep oldu. Bu arada, G.Saray Fatih Terim yönetimindeki 12 sezon boyunca ilk defa ilk iki lig maçını da kazanamadan geçti.