TFF 1. Lig’in 2. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Altay’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu. Oyuncularını tebrik ederek söze başlayan Karafırtınalar, “Deplasmandan alınan 1 puan her zaman değerlidir ve güzel bir oyun oynadık. Farklı da kazanabilirdik. Dinamik bir İstanbulspor vardı. İyi bir takıma karşı iyi hazırlandık. Çok fazla pozisyon vermedik ama çok cömerttik. İlk yarıda da farklı bir skorla soyunma odasına gidebilirdik. Alınan 1 puan var. Oyuncularımı deplasmanda oynadıkları futbol ve aldıkları 1 puan için kutluyorum” diye konuştu.
Sait Karafırtınalar: Pozisyonları cömertçe harcadık
26.08.2019 - 22:35 | Son Güncelleme: 26.08.2019 - 22:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbulspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Altay’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar maçın ardından konuştu. İyi oynadıklarını söyleyen deneyimli hoca, birçok pozisyondan yararlanamadıklarını söyledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sait Karafırtınalar,Altay,
646519 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/646519.aspx
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1
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6
2
Alanyaspor
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0
0
5
1
4
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3
Denizlispor
2
2
0
0
4
0
4
6
4
Çaykur Rizespor
2
2
0
0
3
1
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6
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Trabzonspor
2
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1
0
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1
4
6
Sivasspor
2
1
0
1
4
2
2
3
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Malatyaspor
2
1
0
1
4
2
2
3
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Beşiktaş
2
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0
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3
3
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9
Antalyaspor
2
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0
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1
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3
10
Gazişehir
2
1
0
1
4
6
-2
3
11
Ankaragücü
2
0
2
0
1
1
0
2
12
Konyaspor
2
0
2
0
1
1
0
2
13
Kayserispor
2
0
1
1
1
2
-1
1
14
Galatasaray
2
0
1
1
1
3
-2
1
15
Kasımpaşa
2
0
1
1
2
5
-3
1
16
Gençlerbirliği
2
0
0
2
1
5
-4
0
17
Başakşehir
2
0
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1
5
-4
0
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Göztepe
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0
2
0
4
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0
2. Hafta Maçları
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Beşiktaş 3 - 0 Göztepe
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Medipol Başakşehir Fk 1 - 2 Fenerbahçe
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26.8.2019
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü 4 - 1 Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
2
2
0
0
7
2
5
6
2
Hatayspor
2
2
0
0
5
0
5
6
3
Fatih Karagümrük
2
2
0
0
5
2
3
6
4
Adana Demirspor
2
1
1
0
2
0
2
4
5
Keçiörengücü
2
1
1
0
2
1
1
4
6
Adanaspor
2
1
0
1
3
3
0
3
7
Akhisar Bld.Spor
2
1
0
1
2
2
0
3
8
Osmanlıspor
2
1
0
1
2
2
0
3
9
Bursaspor
2
1
0
1
3
4
-1
3
10
Balıkesirspor
2
1
0
1
2
3
-1
3
11
Menemen Belediyespor
2
1
0
1
2
4
-2
3
12
İstanbulspor
2
0
2
0
4
4
0
2
13
Erzurum BB
2
0
1
1
3
4
-1
1
14
Boluspor
2
0
1
1
1
2
-1
1
15
Altay
2
0
1
1
3
5
-2
1
16
Altınordu
2
0
0
2
1
3
-2
0
17
Giresunspor
2
0
0
2
1
6
-5
0
18
Eskişehirspor
2
0
1
1
3
4
-1
-5