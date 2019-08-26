Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin New York kentinde başlayan sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık Tenis Turnuvası'nda 2016 yılının şampiyonu Alman Angelique Kerber, ilk turda dünya klasmanının 54 numarası Fransız Kristina Mladenovic ile karşılaştı. Mladenovic, 3 grand slam şampiyonluğu bulunan ve turnuvaya 14 numaralı seribaşı olarak katılan Kerber'i 2 saat 24 dakika süren mücadelede 7-5, 0-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.

Kristina Mladenovic, ikinci turda bir diğer Fransız tenisçi Fiona Ferro'nun rakibi oldu.

Pliskova ikinci turda



Turnuvanın favori isimlerinden tek kadınların dünya 3 numarası Çek Karolina Pliskova ise ilk turda vatandaşı Tereza Martincova ile karşılaştı. Pliskova, büyük çekişmeye sahne olan ve bir saat 46 dakika süren mücadelede dünya sıralamasının 138. basamağındaki Martincova'yı 7-6'lık iki set sonunda 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi. Turnuvada 2016'nın finalisti Pliskova, ikinci turda Gürcü Mariam Bolkvadze ile eşleşti.

Nishikori'nin rakibi çekildi



Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Kei Nishikori, ilk turda klasmanın 205. sırasındaki Arjantinli Marco Trungelliti ile mücadele etti. Geçen yılın yarı finalisti Nishikori, setlerde 6-1 ve 4-1 üstünlüğüyle devam eden maçta Trungelliti'nin mücadeleden çekilmesiyle ikinci tura kaldı. Japon tenisçi, ikinci turda dünya sıralamasının 108. basamağındaki ABD'li Bradley Klahn'ın rakibi oldu.

Fransa Açık'ın şampiyonu Barty ikinci turda



Turnuvada bu yılın Fransa Açık şampiyonu tek kadınların dünya 2 numarası Ashleigh Barty, ilk turda Kazak tenisçi Zarina Diyas ile karşı karşıya geldi. Klasmanın 80 numarası Diyas karşısında maça istediği gibi başlayamayan Barty, ilk seti 6-1 kaybetti. Skorda geriye düştükten sonra rakibine üstünlük kuran Avustralyalı tenisçi, bir saat 42 dakika süren karşılaşmanın diğer setlerini 6-3 ve 6-2 kazanarak 2-1 galip geldi. Dünya 2 numarası Barty, ikinci turda ABD'li Lauren Davis ile eşleşti.

Medvedev zorlanmadı



Tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, ilk tur mücadelesinde Hint tenisçi Prajnesh Gunneswaran ile korta çıktı. Medvedev, dünya klasmanının 88. basamağındaki rakibini bir saat 25 dakikada biten maçta 6-4, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı. Rus tenisçi, ikinci turda Güney Koreli Kwon Soon-woo ile Bolivyalı Hugo Dellien arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.