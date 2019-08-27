Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adrien Rabiot ve Aaron Ramsey transferleri sonrasında forma yarışında geride kalacağı belirtilen Emre Can'a dev kulüpler talip oldu.

Tuttosport'da yer alan habere göre; Barcelona, Juventus'un orta saha oyuncusu Emre Can'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberde; Katalan ekibinin dışında Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'in de oyuncuyla ilgilendiği ve transfer yarışının sürdüğü kaydedildi.

Liverpool'dan 2018 yılında Juventus'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 37 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.