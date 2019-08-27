Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lige Kasımpaşa beraberliği ile giriş yaptıktan sonra Yeni Matalyaspor’u yenerek ilk galibiyetini alan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman kaliteli bir kadroya sahip olduklarını söyledi. Yeni Malatyaspor maçının ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu “Takımın 6 numaraya ihtiyacı var deniyor. Biz de 8’den 2’yi çıkarırız, olur 6! Paramız yok, transfer yapamayız” çıkışında bulunmuştu. Teknik direktör Ünal Karaman da yaptığı görüşmede Başkan Ahmet Ağaoğlu’nu rahatlattı. “Bu kadro hem Avrupa’yı hem de ligi taşıyacak düzeyde” diyen Karaman “Ekonomik sıkıntılar ortadayken ben transfer diye tutturmam. Elimizdeki kadro yeterince derinliği olan, çözüm üretebileceğimiz isimlerden oluşuyor. Hiçbir bahanenin arkasına da sığınacak değiliz” dedi.

Hedef Fener’i yenmek

Karaman, Sturridge transferi için de Başkan Ağaoğlu’na teşekkür ederken “Şartları zorladığınızı biliyorum. Bu transferle elimiz daha da güçlendi. Birbirinden kaliteli üç golcümüz oldu. Bu takım yüzünüzü kara çıkarmayacak” sözünü verdi. Önümüzdeki hafta Kadıköy’de oynanacak olan Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak da iddialı konuşan Karaman “Oraya galibiyet için gideceğiz” dedi. Ligde hiçbir maçın kolay olmadığını sözlerine ekleyen Karaman “Fenerbahçe maçı zor maç olacak. Öyle yeneceğiz, devireceğiz sözleri iki takıma da saygısızlıktır. Galibiyet için gideceğiz ama karşımızdaki ekibe saygı duyuyoruz. Güçlü iki takımın karşılaşması olacak. Galibiyet için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Sturridge alkışlarla

Trabzonspor’un yeni transferi Deniel Sturridge, dün takımla birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi. İngiliz oyuncuya adaptasyon sürecinde Obi Mikel’in yardımcı olduğu gözlemlendi. Sturridge şut çalışmasında attığı gollerle alkış aldı. Bordo-mavililer, çarşamba günü AEK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

20 MAÇLIK SERİ

En son geçen sezon 26 Şubat’ta Ümraniyespor’a Ziraat Türkiye Kupası’nda 3-1 mağlup olan Trabzonspor, son oynadığı 20 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Altı aydır mağlubiyet yaşamayan Karadeniz ekibi, 20 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik aldı. Trabzonspor, sahasında oynadığı son 6 lig, 1 Avrupa maçını da kazandı.

KÖTÜ BAŞLADILAR

Trabzonspor’un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi AEK, bir türlü dikiş tutturamıyor. Trabzonspor karşısında evindeki ilk maçı 3-1 kaybeden Yunan ekibi, ligin ilk haftasında da Xanthi’ye sahasında 2-1 yenildi. AEK taraftarları “Trabzon bizi Türkiye’de dağıtır” yorumları yaptı.