Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Ricardo Quaresma’nın neden kadro bırakıldığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Portekizli oyuncuyu istemeyince ipler koptu. Sezon öncesinde 35 yaşındaki futbolcunun kalıp kalmayacağı yönünde çeşitli iddialar ortada dolaşıyordu. Eski kulübü Porto’ya döneceği ya da futbol hayatına ABD’de devam edeceği konuşuluyordu. Ancak Portekizli yıldız bütün söylentilere kulaklarını tıkadı ve Avusturya’daki hazırlık kampının en çalışkan ve en istekli ismi olarak öne çıktı. Hatta Beşiktaş’ın yaptığı altı hazırlık maçına da ilk 11’de başladı. Başkan Fikret Orman da Avusturya kampında yaptığı açıklamada, “Quaresma’dan hocamız da memnun. Her maça 11’de başlıyor” demişti.

Tempoyu düşürüyor

Ancak Sivasspor yenilgisi sonun başlangıcı oldu. Deplasmandaki 3-0’lık mağlubiyet sonrası Başkan Fikret Orman ve Abdullah Avcı bir durum değerlendirmesi yaptı. Bu görüşmede tecrübeli çalıştırıcı takviyelere ihtiyacının olduğunu söylerken, Ricardo Quaresma’yı ise sildi. Portekizli yıldızın kurduğu yeni düzene uyum sağlayamamasından şikâyetçi olan Abdullah Hoca, pas temposunu düşürmesi ve bütün takımı da olumsuz yönde etkilemesi sebebiyle Q7’ye artık takımda yer vermeyeceğini söyledi. Sivasspor karşılaşmasında da 90 dakika yedek kulübesinde bekleyen Portekizli yıldız, ertesi gün Ümraniye’de yapılan görüşmede artık istenmediğini öğrenince şoku yaşadı.

İTALYANLARIN İDDİASI

Kartal’ın Şilili futbolcusu Gary Medel’in artık ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İtalya basınında çıkan haberlerde tecrübeli futbolcunun bugün Bologna için sağlık kontrolünden geçeceği duyuruldu. Haberde Medel’in yeni takımıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

LILLE’DE FORMA GİYİYOR

Orta sahaya pasör bir oyuncu arayan Beşiktaş’ın gündemine bir isim daha girdi. Wanyama, Lemina ve Gonalons derken Lille’de forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı Thiago Maia da yönetimin görüştü isimler arasında. Siyah-beyazlıların Maia için kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.