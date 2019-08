Türkiye Gazetesi

Yaz transfer dönemin bitmesine 1 haftadan az bir süre kala Fenerbahçe gaza bastı. Süper Lig’e ilk iki haftada alınan iki galibiyetle süper bir giriş yapan sarı-lacivertliler, sahadaki başarıyı transfer tahtasına da taşımak adına seferberlik başlattı. Finansal Fair Play kısıtlamalarına rağmen 10 kritik takviye gerçekleştiren yönetimin son icraatı Fas asıllı Fransız savunmacı Adil Rami oldu. Marsilya’yla olan sözleşmesini feshedip önceki gün İstanbul’a gelen 33 yaşındaki stoper dün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı attı. Rami’ye cüzi bir imza parası ödeyen Fenerbahçe’nin 1 artı 1 yıllık anlaşma sağlanan oyuncuya senelik 2,3 milyon avro ücret vereceği öğrenildi. Zanka'nın yanına yapılan Rami transferiyle stoper eksiğini gideren sarı-lacivertliler, 6 numara, sol bek ve golcü arayışlarına hız verirken, Başkan Ali Koç’un kurmaylarına bu transferlerin de hafta içinde mutlaka bitirilmesi için talimat verdiği ifade edildi.

Gustavo için geri sayım

Fenerbahçe’nin şu anda önceliği Luis Gustavo. Teknik direktör Ersun Yanal’ın ısrarla istediği 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Marsilya’yla pazarlıkları sürdürüyor. Kapıyı 10 milyon avrodan açan Fransızlar 8 milyon avroya kadar inerken, Fenerbahçe’nin son teklifi 5,5 milyon avro ve bonuslar. Sarı-lacivertlilerin elini güçlü kılan ise Gustavo’nun İstanbul’a gelme arzusu. L’Equipe’in haberine göre, sambacı, Marsilya’nın 1 artı 1 yıllık sözleşme yenileme teklifini de, sonrasında yapılan altyapıda görev alma teklifini de reddetti. Fransız basını, Gustavo’nun bu saatten sonra Marsilya’da kalmayacağını öne sürerken, zaman Fenerbahçe’nin lehine işliyor. Bu arada sol bek için Milan’ın Uruguaylısı Diego Laxalt için girişimler sürüyor. Bu oyuncunun transferinde de son pürüzlerin giderilme noktasına geldiği sızan haberler arasında.

Ben Arfa iddiası

Hatem Ben Arfa adı, 2016’dan beri Fenerbahçe ile anılıyor. Tunus asıllı Fransız her transfer döneminde sarı-lacivertlilerle flört ediyor, ama buluşma bir türlü gerçekleşmiyor. 2016’da Nice’ten ayrılırken Fenerbahçe’ye söz veren ancak son saniye çalımıyla PSG’ye imza atan 32 yaşındaki on numara için bu sefer La Gazzetta dello Sport bir haber yaptı. Nicola Schira, Fenerbahçe’nin bonservisi elinde olan Ben Arfa’ya 2,5 milyon avrodan üç yıllık teklif yaptığını yazdı. Ancak kulübe yakın kaynaklar, Damien Comolli’yle çok yakın ilişkileri olan Ben Arfa’yla ilgili her hangi bir girişim olmadığını belirtti. Geçtiğimiz günlerde Adil Rami’nin Fenerbahçe’ye gelmeyeceğini yazması Schira’nın güvenilirliğini sarsarken, Ben Arfa transferi de gerçekleşmesi halinde büyük sürpriz olacak.

Sürpriz aday Patrik Schick

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un talimatıyla Roma'nın 23 yaşındaki genç santrforu Patrik Schick'in peşine düştü. Damien Comolli, İtalya'ya giderek Çek futbolcu ve kulübü Roma'yla görüşmelere başladı. Oyuncuyu kiralamak isteyen sarı-lacivertliler İtalyan kulübüne teklifini iletti. Schick'in Fenerbahçe'ye gelmek istediği öğrenilirken, F.Bahçe'nin kısa sürede bu transferi açıklayabileceği ifade edildi.