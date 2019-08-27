Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giyen forvet oyuncusu Emmanuel Emenike'nin yeni adresi belli oldu.

TAKIMIYLA İLK İDMANINA ÇIKTI

Nijeryalı golcü, Hasan Çetinkaya'nın ikinci başkanlığını yaptığı Westerlo'ya transfer oldu. Emenike yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Belçika temsilcisi daha önce Fenerbahçe'den Berke Özer'i, Galatasaray'dan ise Recep Gül'ü kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

32 yaşındaki golcü oyuncu, Süper Lig'de çıktığı toplam 94 maçta 34 gol atıp, 21 asist yapmıştı.