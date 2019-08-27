Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş transferde bombayı patlattı! Gary Medel'in Bologna'ya gitmesi sonrası bir orta saha oyuncusu transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın, eski oyuncusu Manuel Fernandes ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

LOKOMOTİV MOSKOVA'DA 144 MAÇA ÇIKTI

TRT Spor'un haberine göre bonservisi elinde olan Portekizli yıldıza yıllık 1,1 milyon euro maaş ödenecek. 2014 yılında Beşiktaş'tan bedelsiz bir şekilde Lokomotiv Moskova'ya giden 33 yaşındaki oyuncu, Rus ekibiyle 144 maça çıktı. Fernandes bu maçlarda 34 gol atarken, 28 de asist yaptı.