Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’ın uzun zamandır uğraş verdiği Radamel Falcao transferinde hemen her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Monaco 2. Başkanı’nın “Bizimle görüşmeden Fransa’ya gelip oyuncuyla masaya oturmaları büyük saygısızlık” sözlerinin ardından transferin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Galatasaray yönetimi Şampiyonlar Ligi kurası için yarın Monaco’ya gidecek. Burada Fransız ekibinin yöneticileriyle bir araya gelip transfere nokta koymaya çalışacak. Ancak Monaco’nun son anda bonservis bedeli koparma isteği yüzünden transfer gerçekleşmezse sarı-kırmızılılar B planını devreye sokacak. Galatasaray’ın golcü konusundaki alternatif ismi ise Sporting Lizbon forması giyen Abdoulay Diaby.

Bedelsiz kiralanacak

Santrfor mevkisinin yanı sıra her iki kanatta da forma giyebilen Malili oyuncunun transfer şartları için Portekiz ekibiyle görüşmeler başladı. Falcao olmazsa Galatasaray, Sporting Lizbon ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Diaby’i 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralayacak. Portekiz ekibinden yıllık 600 bin avro alan Diaby, geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon forması ile çıktığı 44 maçta 7 gol 8 asistlik performans sergiledi. Galatasaray taraftarının Konyaspor maçında oyundan çıkarken ıslıkladığı Mbaye Diagne’nin satışı ise düşünülmüyor. Yönetim, Diagne’nin yanına Falcao olmazsa Diaby’yi de monte etmek istiyor. Yönetim ayrıca teknik direktör Terim’in isteğiyle stoper arayışlarına da hız verdi.

Ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz!

Yönetim ve Fatih Terim’in sahip çıktığı Mbaye Diagne’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Üst üste yaşanılan puan kayıplarına atıfta bulunan Senegalli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kötü başlayıp iyi bitirmeyi tercih ederim. Çok çalışmaya devam edeceğiz ve ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz. Her zamankinden çok daha güçlüyüz. Kim olduğumuzu biliyoruz. İnşallah” ifadelerini kullandı. Bu arada geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Diagne, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin ‘Altın Top’ ödülünü teslim aldı.

Seçim rafa kalktı!

Galatasaray’da beklenen mahkeme kararı açıklandı. Mahkeme yönetim kurulunun ihtiyati tedbir talebinin kabulüne hükmetti. Tedbir kararı kalkana kadar Galatasaray Genel Kurulu, mevcut yönetimi olağanüstü seçime davet edemeyecek. Öncelikli olarak ibra edilmeyen Denetleme Kurulu Üyeleri, 12. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ihtiyati tedbir başvurusu yaparken bu başvuru kabul edilmişti. Mahkemenin son verdiği karara göre de sarı-kırmızılı yönetim kurulunun ihtiyati tedbir talebinin kabulüne hükmedildi. Böylece seçim gündemi kalkarken Mustafa Cengiz yönetimi de derin bir nefes aldı.

MONACO KARIŞIK

Monaco’da üst üste alınan kötü sonuçlar teknik direktör Jardim’i hedef tahtasına oturttu. Monaco’nun 2-0 öne geçtiği maçta Nimes ile 2-2 berabere kalması Portekizliyi topun ağzına getirdi. Teknik adam değişikliğinin Falcao transferinin seyrini değiştirebileceği belirtildi.

Mitroglou minnettar

Galatasaray’dan PSV Eindhoven’a giden Kostas Mitroglou, Hollanda basınına konuştu. Yunan golcü “Galatasaray ile bir rüya yaşadım. Arkadaşlarım sezona iyi başlamadı ama her şey düzelecektir. Orada iyi bir hazırlık süreci geçirdim, o yüzden hazırım” diye konuştu.