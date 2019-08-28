Fenerbahçe, kadro yapılanmasını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezon başında İspanyol ekibi Malaga’dan kadrosuna kattığı Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni’nin kulüpten ayrıldığını duyurdu. Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra çok fazla forma şansı bulamayarak, kadro dışı kalan 35 yaşındaki eldivenin, kulüpten ayrıldığı bildirildi. Sarı-lacivertli forma altında 2 sezon boyunca sadece 16 maça çıkan Kameni için, Fenerbahçe resmi internet sitesinde konuyla ilgili şu paylaşım yapıldı:
"Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
28.08.2019 - 12:04 | Son Güncelleme: 28.08.2019 - 12:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Kamerunlu kaleci Carlos Kameni ile yollarını ayırdığını açıkladı. 35 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertli forma altında 2 sezonda 16 maça çıktı.
Fenerbahçe, kadro yapılanmasını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezon başında İspanyol ekibi Malaga’dan kadrosuna kattığı Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni’nin kulüpten ayrıldığını duyurdu. Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra çok fazla forma şansı bulamayarak, kadro dışı kalan 35 yaşındaki eldivenin, kulüpten ayrıldığı bildirildi. Sarı-lacivertli forma altında 2 sezon boyunca sadece 16 maça çıkan Kameni için, Fenerbahçe resmi internet sitesinde konuyla ilgili şu paylaşım yapıldı:
Kaynak: İHA
Etiketler : fenerbahçe,sürpriz,ayrılık,
646801 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/646801.aspx
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Denizlispor
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Çaykur Rizespor
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Trabzonspor
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Sivasspor
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Malatyaspor
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Beşiktaş
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Antalyaspor
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Gazişehir
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Ankaragücü
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Konyaspor
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Kayserispor
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Galatasaray
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Kasımpaşa
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Gençlerbirliği
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Başakşehir
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Göztepe
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Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
2
2
0
0
7
2
5
6
2
Hatayspor
2
2
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5
0
5
6
3
Fatih Karagümrük
2
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0
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5
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3
6
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Adana Demirspor
2
1
1
0
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5
Keçiörengücü
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Adanaspor
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Osmanlıspor
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Bursaspor
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Balıkesirspor
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Menemen Belediyespor
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Giresunspor
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Eskişehirspor
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