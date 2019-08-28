Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 3. haftasında Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek. Önemli karşılaşmanın VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak. Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.