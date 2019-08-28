Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Falcao'da, menajer Leonardo Jardim'in Kolombiyalı oyuncuyu bir türlü bırakmaması ve Monaco Yönetimi'nin bonservis konusunda ısrarcı olması işleri bugünlere kadar uzatmıştı... Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Luiz Gustavo konusunda ise flaş bir gelişme yaşandı!

Fransız basınında çıkan haberlere göre Jardim, transfer dönemi bitene kadar Brezilyalı ismin transferini "1. öncelik" olarak belirledi ve finansal sıkıntılarla boğuşan Marsilya'nın da sarı lacivertlilerden istediği bonservisi Monaco'nun rahatlıkla karşılayabileceği yazıldı.

Kaynak: Hürriyet