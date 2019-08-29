Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L’Equipe'te yer alan habere göre; Monaco, Radamel Falcao konusunda tavrını değiştirdi.

Falcao'yu göndermek istemeyen Monaco yönetiminin ikna olduğu ve yıldız golcünün Galatasaray'a imza atmaya çok yakın olduğu bildirildi.

Kariyerinde River Plate, Porto, Manchester United, Chelsea, Atletico Madrid gibi dev kulüplerde forma giyen Kolombiyalı golcü, son olarak İspanyol ekibinden 43 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'ya transfer olmuştu.

FALCAO'NUN FUTBOL KARİYERİ

Radamel Falcao García Zárate ya da kısaca Falcao 10 Şubat 1986 tarihinde, Kolombiya'nın Santa Marta şehrinde dünyaya geldi. Eski futbolcu Radamel Garcia'nın oğlu olan Falcao, futbol alt yapısına River Plate ile başlamıştır.

Falcao, 15 Temmuz 2009'da River Plate'den Portekiz'in köklü kulüplerinden Porto'ya yaklaşık €3 milyon karşılığında transfer oldu. 2011'de ise Atlético Madrid'e 40 milyon € karşılığında transfer oldu. 2013-14 sezonu başında, Monaco ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Fransız ekibi, Atletico Madrid'e Falcao için 60 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Kariyerindeki büyük çıkışı, 2009-2011 sezonları arasında toplam 72 gol atarak Porto ile gerçekleştirmesinin ardından üstün performansını Atletico Madrid'de de (91 maçta 70 gol) sürdüren milli Kolombiyalı oyuncu, Avrupa'nın sayılı santrforları arasına adını yazdırdı.

60 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Monaco'da 2013-14 sezonunda yaşadığı ciddi sakatlığın ardından eski günlerine dönemeyen Falcao, kiralık olarak forma giydiği Manchester United ve Chelsea'de de başarılı olamadı.

Sakatlığının etkisini bu sezon üzerinden tamamen atan 31 yaşındaki oyuncu, 2018'de çıktığı 23 maçta 19 kez ağları sarstı ve takımının, Paris Saint-Germain (PSG) ile şampiyonluk yarışına dahil olmasına önemli katkı sağladı.

Porto'yla, 2011-12 sezonunda ise Atlético Madrid'le Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmıştır. Ayrıca Atlético Madrid'le 2012 UEFA Süper Kupası'nı da kazanmıştır.

Falcao, "El Tigre" ve "UEFA Avrupa Ligi Kralı" lakapları ile anılır. 2011-12 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 maçta attığı 17 golle, 15 gol atan Jürgen Klinsmann'ın rekorunu kırmış ve Avrupa kupalarında bir sezonda en çok gol atan futbolcu olarak büyük bir başarıya imza atmıştır.

Ayrıca 2 sezon art arda 2 farklı kulüpte UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ilk futbolcudur.