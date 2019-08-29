Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin uzun süredir transferini bitirmeye çalıştığı Luiz Gustavo için Marsilya'dan açıklama geldi.

"GUSTAVO'NUN AYRILACAĞINI SANMIYORUM"

Nice maçının ardından konuşan Marsilya teknik direktörü Andre Villas-Boas, "Gustavo ile bu sabah konuştuk ve onu yedek bıraktım. Biraz telaşlıydı. Gustavo için Fenerbahçe'den bizi tatmin etmeyen bir teklif geldi ve bunu reddettik. Gustavo'nun ayrılacağını sanmıyorum. Artık transfer döneminin bitmesini bekliyoruz" dedi.

Fenerbahçe, Luiz Gustavo için Olimpik Marsilya'ya 5.5 milyon euro ve 1 milyon euro bonus teklif etmişti. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Nice ile oynanan maçta 11'de başlamadı ve oyuna 81. dakikada dahil oldu.