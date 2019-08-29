Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK'ya 2-0 mağlup oldu. İlk maçı 3-1 kazanan bordo-mavililer gruplara kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Michael Oliver xx, Stuart Burt xx, Simon Bennett xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira x, Ivanildo x, Campi x, Novak x, Abdulkadir Parmak x, Obi Mikel x (Shorloth dk. 34 x), Abdülkadir Ömür x (Yusuf Sarı dk. 44 x) (Doğan Eroğan dk. 83 ?), Sosa xx, Nwakaeme xx, Ekuban xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Avdijaj

Teknik Direktör: Ünal Karaman

AEK: Barkas xxx, Bekakis xx, Vranjes xx, Oikonomou xx (Verde dk. 88 ?), Lopes xx, Simoes xx, Chygrynskiy xx, Galanopoulos xx (Krsicic dk. 58 x), Livaja xxx, Mantalos xxx (Giakoumakis dk. 80 ?), Oliveira xx

Yedekler:Tsintotas, Klonaridis, Svarnas, Paulinho

Teknik Direktör: Nikos Kostenoğlou

Goller: Livaja (dk. 24), Mantalos (dk. 29) (AEK)

Kırmızı kart: Lopes (dk. 90+2) (AEK)

Sarı kartlar: Chygrynskiy, Mantalos, Vranjes, Krsicic, Bakakis (AEK), Obi Mikel, Pereira, Yusuf Sarı (Trabzonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada savunmada Ivanildo'nun hatasında topu kapan Livaja, kaleci Uğurcan'ın üstünden meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 0-1

29. dakikada Obi Mikel'in ceza sahası içinde Mantalos'u düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mantalos kaleci Uğurcan'ın sağından topu filelere gönderdi. 0-2

38. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban meşin yuvarlağı önüne aldı. Kaleye göndermek istediği topa kaleci Barkas müdahale ederek tehlikeyi önledi.

42. dakikada Mantalos'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Vranjes'in kafa vuruşu Novak'a çarparak kornere çıktı.

45. dakikada Mantalos'un pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Oliveria'nın vuruşunda top Uğurcan'dan döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

47. dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda kaleciden dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

59. dakikada Nwakaeme'nin pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Sorloth'un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

73. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın şutunu kaleci Barkas güçlükle çeldi.

81.dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Barkas meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşı karşıya geldi.

KARAMAN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi play-off turu 3-1'in rövanşında AEK karşısına rotasyonlu kadro ile çıktı. AEK ile deplasmanda oynadıkalrı ilk maç ile ligin ikinci haftasındaki Yeni Malatyaspor müsabakalarında aynı 11'i sahaya süren Karaman, AEK kaşrısında rövanş mücadelesinde Hüseyin, Hosseini ile Sörloth'u yedek kulübesine çekerek bu oyuncuların yerine Campi, Fernandes ve Mikel'e 11'de görev verdi. Sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Kamil Ahmet Çörekçi ile yeni transfer Sturridge maçın kadrosunda yer almadı.

AEK'DA 4 DEĞİŞİKLİK

AEK'da teknik direktör Miguel Cardoso ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak göreve getirilen Nikolaos Kostenoglou, ilk maçtan farklı olarak 11'de 4 farklı oyuncuya görev verdi. Nikolaos Kostenoglou, ilk maçta forma giyen Svarnas, Verde, Paulinho ve Simao'nun yerine bu karşılaşmada Chyhrynskyi, Oikonomou, Bakakis ile Galanopoulos'u ilk 11'de sahaya sürdü.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, AEK ile oynanan rövanş mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolculara da alkışlarla moral verdi. Az sayıda konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Karşılaşma öncesi Trabzonspor yönetim kurulu tarafından AEK Atina kulübü yönetim kuruluna dostluk yemeği verildi. Yemeğe bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp’in yanı sıra Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Özer Bayraktar, Yusuf Hayırlıoğlu, Dursun Ali Sakarya ve Eda Lermi Zorer ile AEK Atina Kulübü Başkanı Aslanidis Evangelos, Yönetim Kurulu Üyelerinden Alexiou Alexis, Angeliki Arkadi, Anthi Papakosta ve UEFA Delegeleri Stephen Grance, Bakar Jordania katıldı. Yemeğin ardından Mehmet Yiğit Alp tarafından günün anısına AEK Başkanı Aslanidis Evangelos ve UEFA Delegeleri Stephen Grance ile Bakar Jordania’a çeşitli hediyeler takdim edildi.