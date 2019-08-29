Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile eşleşti. Kura çekiminin ardından Aslan'ın Devler Ligi fikstürü de netleşti. Fatih Terim'in öğrencileri, ilk maçını 18 Eylül'de deplasmanda Club Brugge ile oynayacak. Ardından 1 Ekim'de PSG'yi konuk edecek olan Galatasaray, 22 Ekim'de de İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra 6 Kasım'da İspanya deplasmanında Real Madrid karşısında puan arayacak. Grubun 5. haftasında ise Club Brugge ile İstanbul'da karşılaştıktan sonra son maçını Fransa'da PSG ile yapacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
29.08.2019 - 23:25 | Son Güncelleme: 29.08.2019 - 23:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın A Grubu'ndaki maçlarının fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçı 18 Eylül'de deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile oynayacak.
Kaynak: İHA
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647158 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/647158.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fenerbahçe
2
2
0
0
7
1
6
6
2
Alanyaspor
2
2
0
0
5
1
4
6
3
Denizlispor
2
2
0
0
4
0
4
6
4
Çaykur Rizespor
2
2
0
0
3
1
2
6
5
Trabzonspor
2
1
1
0
3
2
1
4
6
Sivasspor
2
1
0
1
4
2
2
3
7
Malatyaspor
2
1
0
1
4
2
2
3
8
Beşiktaş
2
1
0
1
3
3
0
3
9
Antalyaspor
2
1
0
1
1
2
-1
3
10
Gazişehir
2
1
0
1
4
6
-2
3
11
Ankaragücü
2
0
2
0
1
1
0
2
12
Konyaspor
2
0
2
0
1
1
0
2
13
Kayserispor
2
0
1
1
1
2
-1
1
14
Galatasaray
2
0
1
1
1
3
-2
1
15
Kasımpaşa
2
0
1
1
2
5
-3
1
16
Gençlerbirliği
2
0
0
2
1
5
-4
0
17
Başakşehir
2
0
0
2
1
5
-4
0
18
Göztepe
2
0
0
2
0
4
-4
0
3. Hafta Maçları
30.8.2019
Kasımpaşa - Mke Ankaragücü
30.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray
31.8.2019
Konyaspor - Antalyaspor
31.8.2019
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
31.8.2019
Göztepe - Yukatel Denizlispor
1.9.2019
Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir Fk
1.9.2019
Sivasspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
1.9.2019
Fenerbahçe - Trabzonspor
1.9.2019
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
2
2
0
0
7
2
5
6
2
Hatayspor
2
2
0
0
5
0
5
6
3
Fatih Karagümrük
2
2
0
0
5
2
3
6
4
Adana Demirspor
2
1
1
0
2
0
2
4
5
Keçiörengücü
2
1
1
0
2
1
1
4
6
Adanaspor
2
1
0
1
3
3
0
3
7
Akhisar Bld.Spor
2
1
0
1
2
2
0
3
8
Osmanlıspor
2
1
0
1
2
2
0
3
9
Bursaspor
2
1
0
1
3
4
-1
3
10
Balıkesirspor
2
1
0
1
2
3
-1
3
11
Menemen Belediyespor
2
1
0
1
2
4
-2
3
12
İstanbulspor
2
0
2
0
4
4
0
2
13
Erzurum BB
2
0
1
1
3
4
-1
1
14
Boluspor
2
0
1
1
1
2
-1
1
15
Altay
2
0
1
1
3
5
-2
1
16
Altınordu
2
0
0
2
1
3
-2
0
17
Giresunspor
2
0
0
2
1
6
-5
0
18
Eskişehirspor
2
0
1
1
3
4
-1
-5