UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK'ya 2-0 mağlup oldu. İlk maçı 3-1 kazanan bordo-mavililer gruplara kaldı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğan Erdoğan, "Geçmiş oynadığımız 4 maça da baktığımızda son maç hariç ortalamanın üzerinde iyi bir performans gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Son maçın ilk yarısı hariç. Onun dışında bazen böyle süprizler oluyor. Ama bunun üstesinden gelip geri dönmeyi başarabildik. Bu maçı değerlendirmek bana düşmez. Onu hocamız ve takım içerisinde değerlendirip gelecek maça ona göre çıkarız. O yüzden benim bir şey demem olmaz. Trabzonspor olarak her maça hazırlandığımız gibi Fenerbahçe maçına da hazırlanıp iyi bir sonuç almak için gideceğiz" dedi.
Doğan Erdoğan: "Fenerbahçe maçına iyi bir sonuç almak için gideceğiz"
30.08.2019 - 00:20 | Son Güncelleme: 30.08.2019 - 00:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'un genç futbolcusu Doğan Erdoğan, Trabzonspor olarak her maça hazırlandıkları gibi Fenerbahçe maçına da hazırlanıp iyi bir sonuç almak için İstanbul'a gideceklerini söyledi.
Etiketler : Trabzonspor,
647170 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/647170.aspx
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P.
1
Fenerbahçe
2
2
0
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7
1
6
6
2
Alanyaspor
2
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0
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5
1
4
6
3
Denizlispor
2
2
0
0
4
0
4
6
4
Çaykur Rizespor
2
2
0
0
3
1
2
6
5
Trabzonspor
2
1
1
0
3
2
1
4
6
Sivasspor
2
1
0
1
4
2
2
3
7
Malatyaspor
2
1
0
1
4
2
2
3
8
Beşiktaş
2
1
0
1
3
3
0
3
9
Antalyaspor
2
1
0
1
1
2
-1
3
10
Gazişehir
2
1
0
1
4
6
-2
3
11
Ankaragücü
2
0
2
0
1
1
0
2
12
Konyaspor
2
0
2
0
1
1
0
2
13
Kayserispor
2
0
1
1
1
2
-1
1
14
Galatasaray
2
0
1
1
1
3
-2
1
15
Kasımpaşa
2
0
1
1
2
5
-3
1
16
Gençlerbirliği
2
0
0
2
1
5
-4
0
17
Başakşehir
2
0
0
2
1
5
-4
0
18
Göztepe
2
0
0
2
0
4
-4
0
3. Hafta Maçları
30.8.2019
Kasımpaşa - Mke Ankaragücü
30.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray
31.8.2019
Konyaspor - Antalyaspor
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Beşiktaş - Çaykur Rizespor
31.8.2019
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Sivasspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
1.9.2019
Fenerbahçe - Trabzonspor
1.9.2019
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
2
2
0
0
7
2
5
6
2
Hatayspor
2
2
0
0
5
0
5
6
3
Fatih Karagümrük
2
2
0
0
5
2
3
6
4
Adana Demirspor
2
1
1
0
2
0
2
4
5
Keçiörengücü
2
1
1
0
2
1
1
4
6
Adanaspor
2
1
0
1
3
3
0
3
7
Akhisar Bld.Spor
2
1
0
1
2
2
0
3
8
Osmanlıspor
2
1
0
1
2
2
0
3
9
Bursaspor
2
1
0
1
3
4
-1
3
10
Balıkesirspor
2
1
0
1
2
3
-1
3
11
Menemen Belediyespor
2
1
0
1
2
4
-2
3
12
İstanbulspor
2
0
2
0
4
4
0
2
13
Erzurum BB
2
0
1
1
3
4
-1
1
14
Boluspor
2
0
1
1
1
2
-1
1
15
Altay
2
0
1
1
3
5
-2
1
16
Altınordu
2
0
0
2
1
3
-2
0
17
Giresunspor
2
0
0
2
1
6
-5
0
18
Eskişehirspor
2
0
1
1
3
4
-1
-5