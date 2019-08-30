Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK'ya 2-0 mağlup oldu. İlk maçı 3-1 kazanan bordo-mavililer gruplara kaldı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğan Erdoğan, "Geçmiş oynadığımız 4 maça da baktığımızda son maç hariç ortalamanın üzerinde iyi bir performans gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Son maçın ilk yarısı hariç. Onun dışında bazen böyle süprizler oluyor. Ama bunun üstesinden gelip geri dönmeyi başarabildik. Bu maçı değerlendirmek bana düşmez. Onu hocamız ve takım içerisinde değerlendirip gelecek maça ona göre çıkarız. O yüzden benim bir şey demem olmaz. Trabzonspor olarak her maça hazırlandığımız gibi Fenerbahçe maçına da hazırlanıp iyi bir sonuç almak için gideceğiz" dedi.