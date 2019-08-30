Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği Olağan Genel Kurulu sonrası konuşan Semih Özsoy, sezona iyi bir giriş yaptıklarını söylerken Trabzonspor’u da yenerek galibiyet serisini sürdüreceklerini iddia etti. Luis Gustavo haberleri için, “Damien Comolli gerektiği zaman gerekli açıklamaları yapıyor” diyen Özsoy, “Ali Başkan çok mesai harcıyor. İyi bir takım kurduk. Önemli olan bu havayı ve ruhu kaybetmemek. Transferin bitmesine çok az kaldı. İsim bazında konuşmayalım. Verilen sözlerin hepsi tutulur” sözleriyle sarı-lacivertli camiaya umut aşıladı.

Topu Volkan’a attı

Semih Özsoy, geleceği büyük merak konusu olan Volkan Demirel konusuna da değindi. “Volkan bu camianın evladı” diyen Özsoy, “Kendisi ile de görüşüldü. Volkan’ın da bildikleri var. Ali Başkan’ın onunla konuştukları var. Dolayısıyla bizim içimizden biri. Pozisyonunun ne olduğunun hiç önemi yok. Kendisi kendi kararını verdiğinde hepsi netleşir” ifadelerini kullandı. Futbol kariyerine devam etmek isteyen Volkan’la sözleşme yenilemek yerine hocalık teklifinde bulunan Fenerbahçe yönetimi, Özsoy’un bu açıklamasıyla topu tamamen tecrübeli eldivene attı. Volkan’ın tercihi kariyerini belirleyecek.

Mevlüt geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet bölgesine Başakşehir’de forma giyen Mevlüt Erdinç’i katıyor. Sarı-lacivertliler futbolcuyla anlaşmaya vardı. Mevlüt’e yıllık 1 milyon 250 bin avro garanti para verilecek. Kulübü Başakşehir’e de cüzi bir bonservis bedeli ödenecek. Babacar, Llorente ve Schick gibi isimlerden sonuç alamayan Kanarya böylece forvetteki hamle oyuncusu işini çözmüş olacak. Mevlüt’ün menajeri Pierre Frelot’un bugün transferi resmîleştirmek için İstanbul’a geleceği öğrenildi.

Luis Gustavo ev tuttu bile

Marsilya, Fenerbahçe’ye zorluk çıkarmaya devam etse de Luis Gustavo, İstanbul için kendisini hazırladı. Kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı kıran kırana devam ederken, Gustavo, İstanbul’da kalacağı evi, çocuğunun gideceği okulu dahi belirledi. Ancak, Niang transferinde olduğu gibi fiyat attırmakta kararlı olan Marsilya henüz pes etmedi. Fenerbahçe, Fransızları ikna ettiği anda Gustavo İstanbul’a gelecek.