Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Galatasaray’ın rakipleri belli oldu. Monaco’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilen kura çekimine 4. torbadan katılan sarı-kırmızılar, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge takımları ile A Grubu’nda yer aldı. Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları 17-18 Eylül’de başlayıp 10-11 Aralık’ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Üçüncü bitirecek ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Geçen sezon Liverpool’un mutlu sona ulaştığı Şampiyonlar Ligi’nin finali, 2019-2020 sezonunda 30 Mayıs 2020’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

İki favori bizde!

Şampiyonlar Ligi’ndeki eşleşme teknik direktör Fatih Terim’in gözünü korkutmadı. En zorlu gruplardan birine düştüklerini ancak karamsar olmadıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam “Onların da işinin kolay olmadığı bir gerçek. Şampiyonlar Ligi’nin içinde olmak, o müziği duymak, bu kuraya hazırlanmak, herkesin içinin kıpır kıpır olması bile çok güzel. PSG, bu turnuvanın favorilerinden bir tanesi. Geçen seneki kayıptan sonra daha iyi hazırlanacakladır. Real Madrid’i söylemiyorum bile. Turnuvanın favorileri sayılsa, ikisi bunlar zaten. İyi hazırlanıp kendimizi göstermeye çalışacağız. Biz buna hazırız” ifadelerini kullandı.