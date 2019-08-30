Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bonservisi için 5 milyon Euro istenmesi nedeniyle transferi gerçekleşemeyen Kolombiyalı, Monaco yöneticileriyle son kez konuşup izin istedi. Falcao’yu para vermeden almayı planlayan G.Saray yönetimi de 3 maddelik formül sundu.

G.SARAY’ın 1.5 aydır kadrosuna katmaya çalıştığı Falcao’nun transferinde dün önemli gelişmeler yaşandı. Kolombiyalı, önce bonservisi için 5 milyon Euro isteyen Monaco ile bir araya geldi, ardından soluğu G.Saray heyetinin yanında aldı. Monaco ile görüşen Falcao, “G.Saray’la anlaştım. Artık burada oynamayı düşünmüyorum. Geçen yıl fiyatımda indirime gidersem bu sezon bir kulüple anlaşırsam transferime izin vereceğinizi söylemiştiniz. Sözümde durdum, şimdi sıra sizde. Kalırsam hem ben hem de Monaco Kulübü zarar görecek” dedi.