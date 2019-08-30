Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferde yeniden hareketli bir döneme giren Fenerbahçe, farklı mevkilere takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-lacivertli takım son olarak Başakşehir forması giyen Mevlüt Erdinç'i renklerine bağlamak için anlaşmaya varmıştı.

Fenerbahçe'nin bir başka milli futbolcuya daha teklif götürdüğü ancak ret yanıtı aldığı ortaya çıktı.

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, sarı-lacivertlilerden teklif aldı ancak takımda kalmak istediği için kabul etmedi.

Haberde Milan'ın milli oyuncunun bonservisini 20 milyon Euro olarak belirlediği bilgisi de paylaşıldı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun yeni sezonda takımda süre almasının zorlaşacağı ifade edilmişti.

Yıldız isme Almanya ve İtalya'dan da tekliflerin olduğu belirtiliyor. Hakan Çalhanoğlu, 2017 yazında Bayer Leverkusen'den 21.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Milan'a transfer olmuştu.