Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.00’de başlayan antrenmanda oyuncular 2 gruba ayrıldı. İlk grup salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaparken, ikinci grup ise sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşılaşması hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. 