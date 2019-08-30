Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için antrenman öncesinde Türk bayrağı açtı.

Beşiktaş, yarın Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.