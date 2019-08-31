Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, 3-2 yenildikleri Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bedir, "Bir maç oynadık. Bana göre çok normal bir sonuç. Rakibimiz ilk 2 maçta 1 puan almıştı. Buradan mutlaka galip gelmeliydi. Sahada, dışarıda veya başkasının yardımıyla mutlaka galip gelmeliydi. 2 gol atan oyuncumuz cezalandırıldı, niye Galatasaray'a gol attınız diye. İnce ince ne olduğunu hepimiz gördük. İlk sarı kartlarda cömert davranarak ikinci sarı kartların haklılığını gösterdi. Emre Mor'u niye attı anlamadım. Dengelemek uğruna skoru aldıktan sonra Emre'yi attı. Fakat bu arada verdiği penaltı ve verdiği kartlar, verdiği goller, vermediği goller... Yani söylenecek hiçbir şey yok. Ama şunu söylüyorum; dün İstanbul'da MHK Başkanımız Zekeriya Alp bey bizlere bir sunum yaptı ve 'Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağız' dedi. Ben Zekeriya başkanın dürüstlüğüne inanıyorum ama böyle yeni başlayacaksa bu lig bitmez. Bu ligin böyle devam etmesi mümkün değil. Ben iddia ediyorum, eğer sonuç alınmasaydı bizden 3-4 kişi daha atılırdı, hükmen mağlup olurduk. Galatasaray'ın 1 puanda kalmış olması, bizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden bir takımın illa galip gelmesini gerektirmiyor. Burada ter döküyoruz, emek veriyoruz. Burada binlerce insan gelip maçı izliyor. Yazıklar olsun diyorum. Bugüne kadar hiç bir yerde serzenişte bulunmamıştım. Sadece yazıklar olsun diyorum. Şimdi yarın MHK veya federasyon toplanıp hocaya veya VAR'dakilere 1-2 maç ceza verirler. Anladığım kadarıyla çok değişik şeyler oluyor. Çok farklı şeyler oluyor. Bizim 1 puanlı Galatasaray'ı yenme hakkımız yoktu. Bu sefer Galatasaray yenilseydi, dengeler bozulacaktı. Dolayısıyla bizim yenilmemiz gerekiyordu. Ben bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. Bütün bu olanlardan dolayı vebali olanları vicdanları ile baş başa bırakıyorum. Bu iş burada bitmeyecek" ifadelerini kullandı.