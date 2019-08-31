Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbol dünyasının kalbi Çin’de atacak. Çin’in ev sahipliğinde 16 gün sürecek FIBA Dünya Kupası bugün başlayacak. Sekiz şehirde gerçekleştirilecek organizasyonda 32 takım mücadele edecek. Türkiye, turnuvada E Grubu’nda Şanghay’da son dünya şampiyonu ABD’nin yanı sıra Çekya ve Japonya ile karşılaşacak. Devler ilk maçına yarın 11.30’da Japonya karşısında çıkacak. Gruplarında ilk iki sırayı alacak 16 takım, ikinci tura yükselecek.

2002’den beri varız

Son iki sırada yer alacak ekipler ise 17-32’ncilik klasman maçları oynayacak. Kupada şampiyon, başkent Pekin’de 15 Eylül Pazar günü oynanacak final maçıyla belli olacak. Millî takım, FIBA Basketbol Dünya Kupası’nda beşinci defa boy gösterecek. Türkiye ilk olarak turnuvaya 2002 yılında katıldı. Bu turnuvayı 9’unculuk ile tamamlayan millîler, 2006 yılındaki şampiyona da ise 6’ncı oldu.

İlk 7 Tokyo’ya

Ay-yıldızlılar 2010 yılında Türkiye’de düzenlenen turnuvada tarihinin en büyük başarısını final oynayarak elde etmeyi başardı. 12 Dev Adam, 2014 yılında katıldığı turnuvada ise çeyrek final oynama başarısı göstermişti. Dünya Kupası’nda ilk 7’ye giren ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na doğrudan katılım hakkı kazanacak. Millîler turnuvada 2020 Tokyo biletini almaya çalışacak.

YILDIZLARIMIZA GÜVENİYORUZ

Türkiye, NBA patentli yıldızlarıyla Dünya Kupası’nda başarı kovalayacak. Şanghay şehrinde maçlarını yapacak A Millî Takım, NBA’de forma giyen Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz ile ilk aşamada gruptan çıkmaya çalışacak.

İşte kadromuz

∂ Doğuş Balbay

∂ Sertaç Şanlı

∂ Buğrahan Tuncer

∂ Metecan Birsen

∂ Melih Mahmutoğlu

∂ Ege Arar

∂ Semih Erden

∂ Yiğit Arslan

∂ Cedi Osman

∂ Ersan İlyasova

∂ Furkan Korkmaz

∂ Scottie Wilbekin