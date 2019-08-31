Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe’nin son bombası Mevlüt Erdinç oldu. Soldado, Slimani ve Frey’le yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Vedat Muriç ve Allahyar’dan sonra Fransa doğumlu Mevlüt Erdinç’le de anlaşarak golcü eksiğini giderdi. Geçen sezonu Antalyaspor’da kiralık olarak geçiren 32 yaşındaki Mevlüt, kulübü Başakşehir’le olan sözleşmesini feshederek bonservis maliyeti olmadan sarı-lacivertlilerle anlaştı. Mevlüt Erinç’in menajeri Pierre Frelot ile sportif direktör Damien Comolli, senelik 1 milyon 250 bin avro üzerinden 2 yıllık sözleşmede mutabık kaldı. Fenerbahçe’nin Mevlüt’ü tercih etmesindeki sebep temasa geçilen yıldız isimlerin forma garantisi istemesi oldu. Vedat Muriç’i birinci golcü olarak düşünen Teknik Direktör Ersun Yanal ve yönetim bu sebeple Mevlüt’le anlaştı.

Gustavo heyecanı

Adil Rami’nin ardından Mevlüt Erdinç’in de bonservis ödenmeden takıma katılmasıyla eksiklerini büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe’nin eli ekonomik anlamda da güçlendi. Uzun süredir Luis Gustavo için Marsilya ile pazarlıkları sürdüren sarı-lacivertliler bu transfer için 6,6 milyon avroluk bir kaynağa sahip. Fransız basınından L’Equipe, Fenerbahçe’nin yaptığı son teklifle Marsilya’nın istediği rakama çok yaklaştığı müjdesini verirken anlaşmanın an meselesi olduğunu yazdı. Teknik direktör Villa-Boas’ın Nice maçı sonrası “Gustavo için Fenerbahçe’den gelen teklif bizi tatmin etmedi, oyuncunun ayrılacağını sanmıyorum” açıklaması da Marsilyalı bir yöneticinin “Çok uzak değiliz, hâlâ bazı detaylar var” sözleriyle boşa çıktı.

Mevlüt formunda

Sochaux’da başlayan kariyerinin büyük kısmını Fransa’da geçiren Mevlüt Erdinç, 2009-10’da PSG formasıyla 19 gol kaydetmişti. Tecrübeli oyuncu bundan sonraki en iyi performansını ise geçen sezon Antalya formasıyla 14 gol kaydederek sergiledi.