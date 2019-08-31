Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Süper Lig’e ilk iki maçta toplam 5 puan kaybederek başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi heyecanıyla girilen haftada Kayseri’de ilk galibiyetini aldı: 3-2. Cimbom, savunmada basit hatalarıyla dikkat çekti. 7’de Kayseri’nin soldan geliştirdiği atakta yapılan ortaya Muslera ile Luyindama birlikte çıktı ve ev sahibine adına tehlike büyüdü. Yaşanan karambolu Galatasaray gol yemeden atlattı. 28’de Adebayor’un kafası Muslera’da kaldı. 37’de Luyindama kalesine doğru dönmek isterken, rakibini o noktada unuttu ve hatalı pası Kayseri’ye yüzde yüz gol şansı olan bir pozisyon oluşturdu. Henrique de bu fırsatı çok iyi değerlendirip, Muslera’yı ekarte ettikten sonra topu ağlara yolladı: 1-0. Galatasaray’a ilk yarının son dakikalarında Kayseri’nin golüne cevap vermek istese de soyunma odasına geride gitti.

Kayseri 8 kişi

Galatasaray’da ikinci yarıda Babel kibriti çakıp takımı kendine getirdi. 61’de attığı gol VAR kararı sonrası iptal edilse de, 63’te yaptığı kafa vuruşunu Abdenneour eliyle kesti ve Galatasaray penaltı kazandı. Daha önce yine Babel’in sarı kart aldırdığı Abdenneour da ikinci sarıdan atıldı. Atışını kullanan Belhanda durumu eşitledi: 1-1. Galatasaray beraberliğin ardından hareketlendi, Kayseri’den Henrique de 73’te kırmızı kart gördü. Cimbom’un 9 kişi kalan rakibi karşısında bile belirgin üstünlük kuramaması dikkat çekiciydi. Yine bu duruma isyan eden Babel oldu ve 87’de ceza sahası dışından sert vurdu: 1-2. Şanlı bir direniş gösteren Kayseri’de Umut Bulut uzatmada skoru eşitledi: 2-2. Fakat sonrasında ev sahibinden atılan 3. oyuncu oldu. Adem Büyük doğum gününde 8 kişi kalan rakip karşısında Cimbom’a sezonun ilk galibiyetini getirdi: 2-3.

Profesyonel işler!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından, “Çok renkli, elektrikli bir maç oldu. 3 puan için çok sevinçliyim, çok mutluyum” derken, “Geçen sene Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor gibi bir ortam var. ‘Örgütlü organize işler ama amatör’ demiştim. Bu sene profesyonelce işler var. Sözlerime alınmışlar demek ki artık profesyoneller. Bunu bu maç için söylemiyorum. Dışarısı için söylüyorum” ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj yollayan Terim “Galatasaray camiasına tekrar, erkenden söylüyorum, bir bütün olarak durabilmeliyiz. Ben bunu zaman zaman hatırlatıyorum” derken, “İki maç puan kaybettik, kimse yabancı konusunu gündeme getirmedi. Aklıma geldi. Şimdi kazandık, yine yabancı konusu konuşulur” vurgusu yaptı.

Terim’den Mevlüt iması

Fatih Hoca’nın ‘yalnızlaştırılmaya çalışılıyoruz’ söyleminin arkasında F.Bahçe’nin Mevlüt Erdinç transferi olduğu iddia edildi. Futbolcu için Başakşehir’e başvuran sarı-kırmızılı takımdan 500 bin avro bonservis bedeli istenmişti. Mevlüt, Fenerbahçe’ye ise bedelsiz transfer oldu.

NZONZI: TEMPO YÜKSEKTİ

G.Saray’ın yeni transferi Nzonzi, “Tempo yüksekti, maçı bırakmadık” derken, “Skorun ardından koşmaya devam ettik. Hep son dakikalarda gol yiyoruz ama bu sefer bırakmadık ve maçı çevirmeyi başardık. İyi bir takımımız var. Kaliteli oyunculardan kuruluyuz” şeklinde konuştu.

BAYRAM: HOCA’NIN ÖDÜLÜ

Galatasaray’da dün on birde oynayan Ömer Bayram, “İnanılmaz bir maç oldu. Tempo çok yüksekti. Maça iyi başladık, sonra nedense ister istemez gol yiyoruz. Bu geçen hafta da oldu. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Hiç pes etmedim, hoca da beni ödüllendirdi” açıklaması yaptı.

MAÇA KOŞTULAR

Ligin ilk iki haftasında sadece bir puan alabilen G.Saray, Kayseri’deki kritik karşılaşmada yalnız değildi. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarına destek oldu.Kayserispor taraftarları da yaptıkları tezahüratlarla takımlarına büyük moral verdi.