Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar, Monaco’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu. Avrupa Ligi’nde ülkemizi üç takım temsil edecek. Beşiktaş, 1. torbadan katıldığı kura çekiminde K Grubu’nda Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile eşleşti. Eleme turlarında S. Prag ve AEK’yı saf dışı bırakan geçen sezonun dördüncüsü Trabzon ise 4. torbadan girdiği kura çekiminde C Grubu’nda Basel, Krasnodar ve Getafe ile karşılaşacak.

Final Gdansk’ta

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3. eleme turunda veda eden ve kura aşamasına 3. torbadan katılan Medipol Başakşehir ise J Grubu’nda Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger ile eşleşti. Başakşehir’in eski futbolcusu Cengiz Ünder, Roma formasıyla turuncu-lacivertli takıma karşı forma giyecek. 48 takım, kuraların ardından dörderli 12 gruba ayrıldı. Avrupa Ligi’nde grup maçları, 19 Eylül’de başlayacak ve 12 Aralık’ta son bulacak. Kupanın finali, 27 Mayıs 2020’de Polonya’nın Gdansk şehrinde oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

Braga-Portekiz: Portekiz Ligi’nde geçtiğimiz sezonu dördüncü sırada tamamlayan Braga, Türk futboluna hiç de yabancı olmayan bir takım. Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ise UEFA Avrupa Ligi’nde eşleşen Braga’nın en önemli oyuncusu Portekizli golcü Ricardo Horta. Ricardo Sa Pinto’nun takımı Portekiz Ligi’nde sezona 3 maçta 4 puanla kötü başlangıç yaptı.

Wolverhampton (İngiltere): Premier Lig’deki ilk sezonunu beklentilerin çok üstünde bir şekilde yedinci sırada tamamlayan Wolverhampton, UEFA Avrupa Ligi’nin en değerli kadrolarından birine sahip. Portekizli menajer Jorge Mendes destekli Wolverhampton, Ruben Neves, Diogo Jota, Raul Jimenez gibi çok önemli yıldızları kadrosunda bulunduruyor. Nuno Espirito’nun takımı yeni sezona ise 3 maçta 3 beraberlikle başladı.

Slovan Bratislava (Slovakya): Grubun en mütevazı takımı olarak dikkat çeken Slovan Bratislava, Slovakya Ligi’nde geçtiğimiz şampiyonluğa ulaşmasına rağmen Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Rapid Wien’e elenmekten kurtulamadı. Geçen yıl normal sezonu namağlup tamamlayan Slovan Bratislava’nın en golcü oyuncusu ise 36 maça 34 gol sığdıran Sloven forvet Andraz Sporar oldu. Takım yeni sezona 6 maçta 16 puanla başladı.

TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ

Basel (İsviçre): İsviçre futbolunun Avrupa’daki en önemli temsilcisi Basel, son iki yıldır ligi Young Boys’un gerisinde tamamlıyor. Geçen sezon ağustos ayında Avrupa’ya veda eden ve büyük bir şok yaşayan Basel, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Avusturya ekibi LASK Linz’e elendi ve kötü gidişini sürdürdü. İsviçre Ligi’nde ikinci sırada yer alan Basel’in teknik direktörlüğünü Marcel Koller yapıyor.

Krasnodar (Rusya): Geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Ligi’nde Akhisar ile aynı grupta yer alan Krasnodar, Rus futbolunun son yıllardaki yükselen değeri konumunda yer alıyor. Rusya Ligi’nde yedi hafta sonunda 14 puanla ilk sırada yer alan Krasnodar’ın en pahalı futbolcusu 16 milyon avroluk değeriyle Fransız orta saha oyuncusu Remy Cabella. Rus ekibi Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olimpiakos’a elenmişti.

Getafe (İspanya): La Liga’da geçtiğimiz sezonun en dikkat çekici çıkışına imza atan Getafe, sezonu Şampiyonlar Ligi potasının sadece iki puan gerisinde tamamlamıştı. Son iki haftada aldığı sonuçlarla Devler Ligi’nin dışında kalan Getafe’de en golcü oyuncu, sezonu 18 golle tamamlayan Jaime Mata olmuştu. Yeni sezona iki maçta 1 puanla başlayan İspanyol ekibini dört sezondur Jose Bordalas çalıştırıyor.

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİ

Roma (İtalya): Millî futbolcularımız Cengiz Ünder ve Mert Çetin’in formasını giydiği Roma, sezona yeni bir teknik adamla başladı. Shakhtar’da çok başarılı günler geçiren Paulo Fonseca yönetiminde sezona 3-3’lük Genoa beraberliğiyle başladı. Kadrosunda Cengiz, Zaniolo, Pellegrini ve Dzeko gibi önemli yıldızları barındıran İtalyan devi geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselmeyi başarmıştı.

Wolfsberg (Avusturya): Avusturya Ligi’nde geçtiğimiz sezonu dördüncü sırada tamamlayan Wolfsberger geçtiğimiz sezona genç teknik adam Gerhard Struber ile giriyor. Dengeli kadrosuyla 5 maçta 9 puan toplayan ve ligde üçüncü sırada yer alan Wolfsberger tarihi boyunca bir Avusturya şampiyonluğu yaşarken, Avrupa kupalarındaki tecrübesizliğiyle dikkat çekiyor. Takımın yıldızı ise 33 yaşındaki orta saha Michael Liendl.

B. Mönchengladbach (Almanya): Bundesliga’da geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi potasının üç puan gerisinde tamamlayan Borussia Mönchengladbach bu yaz teknik direktörlük koltuğuna genç çalıştırıcı Marco Rose’u oturttu. Salzburg’da aldığı başarılı sonuçlarla Bundesliga’ya adım atan Rose ile ilk iki maçından 4 puan çıkaran M’gladbach, kadrosunda Matthias Ginter, Nico Elvedi ve Breel Embolo gibi çok önemli isimleri bulunduruyor.