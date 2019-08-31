Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta ön libero bilmecesi çözüldü. Gary Medel’in takımdan ayrılmasından sonra orta sahaya bir takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar ilk olarak Lille’nin Brezilyalı oyuncusu Thiago Maia ile temasa geçmişti. Bu oyuncuyu daha önce de isteyen Beşiktaş, Maia’nın İstanbul’a gelmek istememesinden sonra da rotayı Arsenal’in Mısırlı oyuncusu Mohamed Elneny’ye yönelmişti. Beşiktaş A Takım Direktörü Ali Naibi, Elneny ve Arsenal ile yaptıkları görüşmede oyuncunun 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Dün gece İstanbul’a gelen Elneny bugün imza atacak.

Denk bir gruptayız

Ali Naibi, UEFA Avrupa Ligi’ndeki kurayı da değerlendirdi. Denk bir gruba düştüklerini söyleyen Naibi “Wolverhampton’ın kadrosunda çok değerli oyuncular var. Braga da Portekiz’de sürekli şampiyonluk yarışında olan bir ekip. Slovan Bratislava ise önemli rakipleri eleyerek gruplara kaldı. Bunu göz ardı etmemek lazım. Ama ben gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Bu sezon takıma önemli takviyeler yaptık. Hedefimiz ligde şampiyonluk ipini göğüslemek. Avrupa’da da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Son yıllarda Avrupa’da en çok puan toplayan Türk takımıyız” diye konuştu.

ABOUBAKAR MESAJI

Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, Avrupa Ligi’nde iyi sonuçlar almak için güçlü bir kadroya ihtiyaç olduğunu söylerken bir golcü takviyesi yapabileceklerini ifade etti. Ürkmezgil, son dönemde adı geçen Aboubakar için “Kendisi bizim eski oyuncumuz. Maddi açıdan uygunsa onun geri gelmesini isteriz” diye konuştu.

Avcı kayıp istemiyor

Beşiktaş, Süper Ligin üçüncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Lige istediği başlangıcı yapamayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı, Rize’yi yenerek millî araya moralli girmek istediklerini söyledi. Avcı, sakatlığı bulunan Caner’in yerine Rebocho’ya forma verecek.