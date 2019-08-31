Trabzonspor, Süper Lig’in 3. haftasında yarın İstanbul deplasmanında Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Lige 2 hafta sonunda 4 puan toplayan bordo-mavilerin Fenerbahçe maçı kamp kadrosu da belli oldu. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür ile henüz hazır olmadığı gerekçesiyle yeni transfer Sturridge, İstanbul deplasmanına götürülmüyor.
Trabzonspor’un Fenerbahçe maçı kamp kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:
"Uğurcan, Erce, Majid, Hüseyin, Campi, Ivanildo, Pereira, Novak, Abdurrahim Dursun, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Donis Avdijaj, Ekuban, Sörloth."
Trabzonspor’un Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı
31.08.2019 - 14:16 | Son Güncelleme: 31.08.2019 - 14:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor’un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Sturridge, İstanbul deplasmanında yok.
Trabzonspor, Süper Lig’in 3. haftasında yarın İstanbul deplasmanında Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Lige 2 hafta sonunda 4 puan toplayan bordo-mavilerin Fenerbahçe maçı kamp kadrosu da belli oldu. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür ile henüz hazır olmadığı gerekçesiyle yeni transfer Sturridge, İstanbul deplasmanına götürülmüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Trabzonspor,Fenerbahçe maçı,
647462 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/647462.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fenerbahçe
2
2
0
0
7
1
6
6
2
Alanyaspor
2
2
0
0
5
1
4
6
3
Denizlispor
2
2
0
0
4
0
4
6
4
Çaykur Rizespor
2
2
0
0
3
1
2
6
5
Trabzonspor
2
1
1
0
3
2
1
4
6
Sivasspor
2
1
0
1
4
2
2
3
7
Malatyaspor
2
1
0
1
4
2
2
3
8
Beşiktaş
2
1
0
1
3
3
0
3
9
Antalyaspor
2
1
0
1
1
2
-1
3
10
Gazişehir
2
1
0
1
4
6
-2
3
11
Ankaragücü
2
0
2
0
1
1
0
2
12
Konyaspor
2
0
2
0
1
1
0
2
13
Kayserispor
2
0
1
1
1
2
-1
1
14
Galatasaray
2
0
1
1
1
3
-2
1
15
Kasımpaşa
2
0
1
1
2
5
-3
1
16
Gençlerbirliği
2
0
0
2
1
5
-4
0
17
Başakşehir
2
0
0
2
1
5
-4
0
18
Göztepe
2
0
0
2
0
4
-4
0
3. Hafta Maçları
30.8.2019
Kasımpaşa 0 - 1 Mke Ankaragücü
30.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor 2 - 3 Galatasaray
31.8.2019
Konyaspor - Antalyaspor
31.8.2019
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
31.8.2019
Göztepe - Yukatel Denizlispor
1.9.2019
Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir Fk
1.9.2019
Sivasspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
1.9.2019
Fenerbahçe - Trabzonspor
1.9.2019
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
2
2
0
0
7
2
5
6
2
Hatayspor
2
2
0
0
5
0
5
6
3
Fatih Karagümrük
2
2
0
0
5
2
3
6
4
Adana Demirspor
2
1
1
0
2
0
2
4
5
Keçiörengücü
2
1
1
0
2
1
1
4
6
Adanaspor
3
1
1
1
5
5
0
4
7
Osmanlıspor
3
1
1
1
4
4
0
4
8
Akhisar Bld.Spor
2
1
0
1
2
2
0
3
9
Bursaspor
2
1
0
1
3
4
-1
3
10
Balıkesirspor
2
1
0
1
2
3
-1
3
11
Menemen Belediyespor
2
1
0
1
2
4
-2
3
12
İstanbulspor
2
0
2
0
4
4
0
2
13
Erzurum BB
2
0
1
1
3
4
-1
1
14
Boluspor
2
0
1
1
1
2
-1
1
15
Altay
2
0
1
1
3
5
-2
1
16
Altınordu
2
0
0
2
1
3
-2
0
17
Giresunspor
2
0
0
2
1
6
-5
0
18
Eskişehirspor
2
0
1
1
3
4
-1
-5