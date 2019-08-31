Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Japonya maçı hangi kanalda, Türkiye Japonya maçı saat kaçta, Türkiye Japonya basketbol maçı şifresiz izle, Türkiye Japonya basketbol canlı izle... 2019 FIBA Dünya Kupası 31 Ağustos'ta oynanan maçlarla başladı. Türkiye, E Grubu'ndaki ilk maçına 1 Eylül'de çıkıyor! A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi ise Japonya. Ufuk Sarıca'nın öğrencileri, ilk maçtan galibiyetle ayrılmak için parkeye çıkıyor! İşte detaylar...

TÜRKİYE JAPONYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milli takım, Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki ilk maçta TSİ 11.30'da Japonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, NTV'den naklen yayımlanacak.

E Grubu'nda yarın ayrıca TSİ 15.30'da Çekya-ABD karşılaşması oynanacak.

E Grubu'ndaki ikinci maçında 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30 ABD ile karşılaşacak Türkiye, 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30'da Çekya ile grubun son karşılaşmasını yapacak.

Ufuk Sarıca ile başarı kovalayacak

A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde dünyanın en önemli basketbol turnuvasında başarı kovalayacak.

Ufuk Sarıca'nın başantrenörlüğünde ilk kez 2017 Avrupa Şampiyonası'nda yer alan milli takım, 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle başarısız bir performans sergilemişti.

Milli takım, Sarıca yönetiminde Dünya Kupası elemelerinde ise iyi sonuçlar alarak Çin'e geldi.

A Milli Takım, 1. ve 2. eleme turlarında yaptığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.

Türkiye, Sarıca dönemindeki 18 resmi karşılaşmada rakipleri karşısında 10 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşmayı yenilgiyle tamamladı.

12 kişilik kadro

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki milli takımın 12 kişilik kadrosuna şu oyuncular bulunuyor:

Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan.