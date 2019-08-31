Süper Lig'in 3. haftasında iç sahada Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Öncelikli hedefimiz mutlak kazanmaktı. Bugün galibiyete daha fazla ihtiyacımız vardı. Maç öncesinde bütün ana duygumuz buydu. Maça gelince, geçen hafta özellikle Galatasaray maçında son dakikalarda gelen golünde oluşturduğu öz güven ve moralli oyunla son derece güçlü başladık. Sahanın her tarafını kullandık. Ancak çok ucuz bir penaltı maçın seyrini değiştirdi çünkü büyük bir hakem hatası bence. Hakemin hatasından daha büyük bir hata bizim oldu. Golden sonraki yarım saatlik periyot, Antalyaspor maçın içine daha fazla katıldığı, moralinin daha fazla olduğu, bizimse telaşlı olduğumuz bir oyuna döndü. Devre arasından sonrada istediğimiz gibi başlayamadık. Ayağa paslarla savunma arkasına geçmeyi denedik ve bunun da meyvesini iki golle aldık. Rakibimizin attığı beraberlik golü sonrası sıkıntılı halimiz başladı. Tamamen telaşlı oyuna döndük ve oyuncularımızın pek çoğu maçı kurtarmak için bireysel hareketlere gitmeye başladılar. Çok istediğimiz bir maçta puan kaybı hepimizi üzdü” dedi.
Aykut Kocaman: “Çok istediğimiz bir maçta puan kaybı hepimizi üzdü”
31.08.2019 - 22:48 | Son Güncelleme: 31.08.2019 - 22:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, galibiyet almak istedikleri bir maçta puan kaybının üzüntü verici olduğunu söyledi.
Etiketler : Aykut Kocaman,
647538 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/647538.aspx
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PTT 1. Lig
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Takım
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G.
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A.
Y.
A.
P.
1
Fenerbahçe
2
2
0
0
7
1
6
6
2
Alanyaspor
2
2
0
0
5
1
4
6
3
Denizlispor
2
2
0
0
4
0
4
6
4
Çaykur Rizespor
2
2
0
0
3
1
2
6
5
Ankaragücü
3
1
2
0
2
1
1
5
6
Trabzonspor
2
1
1
0
3
2
1
4
7
Galatasaray
3
1
1
1
4
5
-1
4
8
Sivasspor
2
1
0
1
4
2
2
3
9
Malatyaspor
2
1
0
1
4
2
2
3
10
Beşiktaş
2
1
0
1
3
3
0
3
11
Antalyaspor
2
1
0
1
1
2
-1
3
12
Gazişehir
2
1
0
1
4
6
-2
3
13
Konyaspor
2
0
2
0
1
1
0
2
14
Kayserispor
3
0
1
2
3
5
-2
1
15
Kasımpaşa
3
0
1
2
2
6
-4
1
16
Gençlerbirliği
2
0
0
2
1
5
-4
0
17
Başakşehir
2
0
0
2
1
5
-4
0
18
Göztepe
2
0
0
2
0
4
-4
0
3. Hafta Maçları
30.8.2019
Kasımpaşa 0 - 1 Mke Ankaragücü
30.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor 2 - 3 Galatasaray
31.8.2019
Konyaspor - Antalyaspor
31.8.2019
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
31.8.2019
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1.9.2019
Fenerbahçe - Trabzonspor
1.9.2019
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
2
2
0
0
7
2
5
6
2
Hatayspor
2
2
0
0
5
0
5
6
3
Fatih Karagümrük
2
2
0
0
5
2
3
6
4
Adana Demirspor
2
1
1
0
2
0
2
4
5
Keçiörengücü
2
1
1
0
2
1
1
4
6
Adanaspor
3
1
1
1
5
5
0
4
7
Osmanlıspor
3
1
1
1
4
4
0
4
8
Akhisar Bld.Spor
2
1
0
1
2
2
0
3
9
Bursaspor
2
1
0
1
3
4
-1
3
10
Balıkesirspor
2
1
0
1
2
3
-1
3
11
Menemen Belediyespor
2
1
0
1
2
4
-2
3
12
İstanbulspor
2
0
2
0
4
4
0
2
13
Erzurum BB
2
0
1
1
3
4
-1
1
14
Boluspor
2
0
1
1
1
2
-1
1
15
Altay
2
0
1
1
3
5
-2
1
16
Altınordu
2
0
0
2
1
3
-2
0
17
Giresunspor
2
0
0
2
1
6
-5
0
18
Eskişehirspor
2
0
1
1
3
4
-1
-5