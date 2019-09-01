Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya yıldızı Radamel Falcao Galatasaray’da… Sarı-kırmızılılar, haftalardır uğraştığı Kolombiyalı oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştı. Monaco’nun yüksek maliyetinden kurtulmak için satış listesine koyduğu Falcao’ya Galatasaray talip olmuştu. Kolombiyalı yıldızla her konuda anlaşan Cimbom daha sonra Fransız kulübünün “5 milyon avro bonservis bedeli isteriz” restiyle karşılaşmıştı. Monaco’nun inadını kırmak için defalarca görüşmeler yapan sarı-kırmızılılar transferin bitimine artık sayılı saatler kala dün akşam saatlerinde noktayı koydu. Galatasaray, Monaco’ya bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek ancak bir sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek.

Statta imza töreni

Monacolu yöneticilerle görüşmeleri yürüten menajer Ahmet Bulut, akşam saatlerinde Falcao ile birlikte fotoğrafını paylaşarak taraftarlara müjdeyi verdi. Monaco’nun bu hafta Strasbourg maçının kadrosuna da alınmayan Radamel Falcao bugün öğle saatlerinde İstanbul’a gelecek. Golcü oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Sarı kırmızılılar bu transferde 3 milyon avro menajerlik ücreti ödeyecek. Kolombiyalı golcü Galatasaray’dan bonuslar haricinde yıllık 5 milyon euro alacak. Öte yandan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalması hâlinde Monaco’ya 1,5 milyon avro bonus ödeyecek. Yönetim, Falcao için Türk Telekom Stadı’nda imza töreni düzenleyecek.