İtalya 1. Ligi’nde mücadele eden Verona ve Lecce, Diagne’yi kiralık olarak renklerine bağlamak için görüşmelere başladı. İki takımdan biri Diagne için talep edilen 3 milyon Euro kiralama bedelini kabul ederse, Senegalli golcü İtalya’nın yolunu tutacak. Rus Spartak Moskova’nın da bonservisiyle satın almak istediği Diagne gönderildiği taktirde hem yabancı kontenjanında bir kişilik yer açılacak hem de transferde artı bakiyeye geçilecek. Bu durumda bonservisi elinde olan Fernandes alınacak.
Diagne giderse Galatasaray'dan bir bomba daha!
01.09.2019 - 09:19 | Son Güncelleme: 01.09.2019 - 09:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Falcao transferiyle yabancı oyuncu kontenjanı dolan Galatasaray, Mbaye Diagne’yi elden çıkarabilirse, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes’i kadrosuna katacak.
Kaynak: Hürriyet
Etiketler : Diagne,Galatasaray,bomba,
647595 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/647595.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
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A.
P.
1
Fenerbahçe
2
2
0
0
7
1
6
6
2
Alanyaspor
2
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0
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5
1
4
6
3
Denizlispor
2
2
0
0
4
0
4
6
4
Çaykur Rizespor
2
2
0
0
3
1
2
6
5
Ankaragücü
3
1
2
0
2
1
1
5
6
Trabzonspor
2
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1
0
3
2
1
4
7
Galatasaray
3
1
1
1
4
5
-1
4
8
Sivasspor
2
1
0
1
4
2
2
3
9
Malatyaspor
2
1
0
1
4
2
2
3
10
Beşiktaş
2
1
0
1
3
3
0
3
11
Antalyaspor
2
1
0
1
1
2
-1
3
12
Gazişehir
2
1
0
1
4
6
-2
3
13
Konyaspor
2
0
2
0
1
1
0
2
14
Kayserispor
3
0
1
2
3
5
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1
15
Kasımpaşa
3
0
1
2
2
6
-4
1
16
Gençlerbirliği
2
0
0
2
1
5
-4
0
17
Başakşehir
2
0
0
2
1
5
-4
0
18
Göztepe
2
0
0
2
0
4
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0
3. Hafta Maçları
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Kasımpaşa 0 - 1 Mke Ankaragücü
30.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor 2 - 3 Galatasaray
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Göztepe 0 - 0 Yukatel Denizlispor
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Sivasspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
1.9.2019
Fenerbahçe - Trabzonspor
1.9.2019
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
3
3
0
0
9
3
6
9
2
Hatayspor
2
2
0
0
5
0
5
6
3
Fatih Karagümrük
2
2
0
0
5
2
3
6
4
Adana Demirspor
2
1
1
0
2
0
2
4
5
Keçiörengücü
2
1
1
0
2
1
1
4
6
Adanaspor
3
1
1
1
5
5
0
4
7
Erzurum BB
3
1
1
1
4
4
0
4
8
Osmanlıspor
3
1
1
1
4
4
0
4
9
Akhisar Bld.Spor
3
1
1
1
2
2
0
4
10
Altay
3
1
1
1
4
5
-1
4
11
Bursaspor
2
1
0
1
3
4
-1
3
12
Balıkesirspor
3
1
0
2
2
4
-2
3
13
Menemen Belediyespor
2
1
0
1
2
4
-2
3
14
İstanbulspor
3
0
2
1
5
6
-1
2
15
Altınordu
3
0
1
2
1
3
-2
1
16
Boluspor
3
0
1
2
1
3
-2
1
17
Giresunspor
2
0
0
2
1
6
-5
0
18
Eskişehirspor
2
0
1
1
3
4
-1
-5