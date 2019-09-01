İstikbal Mobilya Kayserispor’da sakatlığı devam eden Artem Kravets ağrılarının artması sonrası bıçak altına yattı. Sezon başında kaleci Eray İşçan ile antrenmanda çarpışarak sakatlanan Artem Kravets'in futbola dönme tarihi uzadı.
İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “L4-L5 lomber diskopati teşhisi konulan oyuncumuz Artem Kravets 30.08.2019 tarihinde gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile tedavi edilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini bekliyoruz. Tedavi sonrası oyuncumuzu hastanede Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ziyaret etmiş geçmiş olsun dileklerini iletmiştir" denildi.
Artem Kravets ameliyat oldu
01.09.2019 - 10:42 | Son Güncelleme: 01.09.2019 - 10:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets bel fıtığı ameliyatı oldu.
İstikbal Mobilya Kayserispor’da sakatlığı devam eden Artem Kravets ağrılarının artması sonrası bıçak altına yattı. Sezon başında kaleci Eray İşçan ile antrenmanda çarpışarak sakatlanan Artem Kravets'in futbola dönme tarihi uzadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : artem,ameliyat,futbolcu,
647611 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/647611.aspx
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Ümraniye
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0
9
3
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9
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Hatayspor
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