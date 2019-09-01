Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstikbal Mobilya Kayserispor’da sakatlığı devam eden Artem Kravets ağrılarının artması sonrası bıçak altına yattı. Sezon başında kaleci Eray İşçan ile antrenmanda çarpışarak sakatlanan Artem Kravets'in futbola dönme tarihi uzadı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “L4-L5 lomber diskopati teşhisi konulan oyuncumuz Artem Kravets 30.08.2019 tarihinde gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile tedavi edilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini bekliyoruz. Tedavi sonrası oyuncumuzu hastanede Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ziyaret etmiş geçmiş olsun dileklerini iletmiştir" denildi.