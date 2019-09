Türkiye Gazetesi

Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Dünyaca ünlü yıldız saat 16:00'da İstanbul'da olacak! Sözleşme detayları da netleşti... İşte Falcao'nun Galatasaray'dan alacağı ücret:

Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirdi. Uzun süredir yılan hikayesine dönen Radamel Falcao transferi mutlu sonla bitti. Sarı-kırmızılı kurmaylar yıldız golcü ile her konuda anlaşma sağlamış ancak oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco'yu bir türlü ikna edememişti. Fransız ekibi, Falcao için 5 milyon euro bonservis bedeli talep etmiş ve oyuncunun takımda kalması için önüne engeller koymuştu. Santrfor bölgesine Ben Yedder ve Slimani'yi alan Monaco, Falcao'nun takımda kalması için yeni sözleşme teklifinde bulunmuştu. Falcao, Monaco'nun yeni sözleşme teklifini reddetti ve her görüşmede Galatasaray'a gitmek istediğini kulübüne iletti. Ve en nihayetinde transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Monaco kulübü ile Galatasaray Radamel Falcao'nun transferi konusunda her konuda anlaşma sağladı.

Peki, Galatasaray yeni transferi Falcao için Monaco kulübüne bonservis bedeli ödeyecek mi?

İşte yıldız futbolcunun sözleşme detayları; Galatasaray, Monaco forması giyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray yönetimi Falcao için 2 aydır bonservisi için pazarlık ettiği Monaco kulübüne ise bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı kırmızılılar bu transferde 3 milyon euro menajerlik ücreti ödeyecek.