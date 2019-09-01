Geçtiğimiz hafta başı Kayseri’ye gelen ve 3-4 antrenman yapan Adebayor oynanan Galatasaray maçında sahaya ilk on birde çıktı. İlk kez Sarı-Kırmızılı formayı giyen tecrübeli ve başarılı golcü oyuncu sahada kaldığı sürede oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.
85.dakika oyundan kalan Adebayor oynadığı futbolla dikkat çeken Adebayor hazır görüntüsü ile takdir topladı. 85.dakikada yerini Bilal Başacıkoğlu’na bırakan Emmanuel Adebayor oyundan çıkarken taraftar tezahüratlarda bulundu.
Emmanuel Adebayor ilk maçına çıktı
01.09.2019 - 16:02 | Son Güncelleme: 01.09.2019 - 16:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstikbal Mobilya Kayserispor’un Togolu yeni golcüsü Emmanuel Adebayor ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı.
Geçtiğimiz hafta başı Kayseri’ye gelen ve 3-4 antrenman yapan Adebayor oynanan Galatasaray maçında sahaya ilk on birde çıktı. İlk kez Sarı-Kırmızılı formayı giyen tecrübeli ve başarılı golcü oyuncu sahada kaldığı sürede oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Emmanuel Adebayor,maç,İstikbal Mobilya Kayserispor,
647669 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/647669.aspx
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Süper Lig
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Takım
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G.
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
3
2
1
0
4
0
4
7
2
Çaykur Rizespor
3
2
1
0
4
2
2
7
3
Fenerbahçe
2
2
0
0
7
1
6
6
4
Alanyaspor
2
2
0
0
5
1
4
6
5
Ankaragücü
3
1
2
0
2
1
1
5
6
Trabzonspor
2
1
1
0
3
2
1
4
7
Beşiktaş
3
1
1
1
4
4
0
4
8
Galatasaray
3
1
1
1
4
5
-1
4
9
Antalyaspor
3
1
1
1
3
4
-1
4
10
Sivasspor
2
1
0
1
4
2
2
3
11
Malatyaspor
2
1
0
1
4
2
2
3
12
Konyaspor
3
0
3
0
3
3
0
3
13
Gazişehir
2
1
0
1
4
6
-2
3
14
Kayserispor
3
0
1
2
3
5
-2
1
15
Kasımpaşa
3
0
1
2
2
6
-4
1
16
Göztepe
3
0
1
2
0
4
-4
1
17
Gençlerbirliği
2
0
0
2
1
5
-4
0
18
Başakşehir
2
0
0
2
1
5
-4
0
3. Hafta Maçları
30.8.2019
Kasımpaşa 0 - 1 Mke Ankaragücü
30.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor 2 - 3 Galatasaray
31.8.2019
Konyaspor 2 - 2 Antalyaspor
31.8.2019
Beşiktaş 1 - 1 Çaykur Rizespor
31.8.2019
Göztepe 0 - 0 Yukatel Denizlispor
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Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir Fk
1.9.2019
Sivasspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
1.9.2019
Fenerbahçe - Trabzonspor
1.9.2019
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
3
3
0
0
9
3
6
9
2
Hatayspor
2
2
0
0
5
0
5
6
3
Fatih Karagümrük
2
2
0
0
5
2
3
6
4
Adana Demirspor
2
1
1
0
2
0
2
4
5
Keçiörengücü
2
1
1
0
2
1
1
4
6
Adanaspor
3
1
1
1
5
5
0
4
7
Erzurum BB
3
1
1
1
4
4
0
4
8
Osmanlıspor
3
1
1
1
4
4
0
4
9
Akhisar Bld.Spor
3
1
1
1
2
2
0
4
10
Altay
3
1
1
1
4
5
-1
4
11
Bursaspor
2
1
0
1
3
4
-1
3
12
Balıkesirspor
3
1
0
2
2
4
-2
3
13
Menemen Belediyespor
2
1
0
1
2
4
-2
3
14
İstanbulspor
3
0
2
1
5
6
-1
2
15
Altınordu
3
0
1
2
1
3
-2
1
16
Boluspor
3
0
1
2
1
3
-2
1
17
Giresunspor
2
0
0
2
1
6
-5
0
18
Eskişehirspor
2
0
1
1
3
4
-1
-5