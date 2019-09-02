Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bu zorlu mücadeleyi locasından takip etti. Karşılaşmanın genelini ayakta takip eden Koç'un oldukça heyecanlı olduğu gözlendi. Ali Koç, sarı-lacivertlilerin kaçırdığı gol pozisyonları sonrası ise büyük üzüntü yaşadı.