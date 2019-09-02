Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bu zorlu mücadeleyi locasından takip etti. Karşılaşmanın genelini ayakta takip eden Koç'un oldukça heyecanlı olduğu gözlendi. Ali Koç, sarı-lacivertlilerin kaçırdığı gol pozisyonları sonrası ise büyük üzüntü yaşadı.
Ali Koç beraberliğe üzüldü
02.09.2019 - 00:30 | Son Güncelleme: 02.09.2019 - 00:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor karşılaşmasını locasında takip etti. Koç, sarı-lacivertli takımın kaçırdığı pozisyonlar sonrası da büyük üzüntü yaşadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ali Koç,Fenerbahçe,
647747 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/647747.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
3
2
1
0
4
0
4
7
2
Çaykur Rizespor
3
2
1
0
4
2
2
7
3
Fenerbahçe
2
2
0
0
7
1
6
6
4
Alanyaspor
2
2
0
0
5
1
4
6
5
Ankaragücü
3
1
2
0
2
1
1
5
6
Trabzonspor
2
1
1
0
3
2
1
4
7
Beşiktaş
3
1
1
1
4
4
0
4
8
Galatasaray
3
1
1
1
4
5
-1
4
9
Antalyaspor
3
1
1
1
3
4
-1
4
10
Sivasspor
2
1
0
1
4
2
2
3
11
Malatyaspor
2
1
0
1
4
2
2
3
12
Konyaspor
3
0
3
0
3
3
0
3
13
Gazişehir
2
1
0
1
4
6
-2
3
14
Kayserispor
3
0
1
2
3
5
-2
1
15
Kasımpaşa
3
0
1
2
2
6
-4
1
16
Göztepe
3
0
1
2
0
4
-4
1
17
Gençlerbirliği
2
0
0
2
1
5
-4
0
18
Başakşehir
2
0
0
2
1
5
-4
0
4. Hafta Maçları
15.9.2019
Alanyaspor - Fenerbahçe
15.9.2019
Medipol Başakşehir Fk - Sivasspor
15.9.2019
Yukatel Denizlispor - Konyaspor
15.9.2019
Mke Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
15.9.2019
Trabzonspor - Gençlerbirliği
15.9.2019
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş
15.9.2019
Çaykur Rizespor - Göztepe
15.9.2019
Galatasaray - Kasımpaşa
15.9.2019
Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
3
3
0
0
9
3
6
9
2
Hatayspor
3
2
1
0
7
2
5
7
3
Fatih Karagümrük
3
2
1
0
6
3
3
7
4
Adana Demirspor
2
1
1
0
2
0
2
4
5
Keçiörengücü
2
1
1
0
2
1
1
4
6
Adanaspor
3
1
1
1
5
5
0
4
7
Erzurum BB
3
1
1
1
4
4
0
4
8
Osmanlıspor
3
1
1
1
4
4
0
4
9
Akhisar Bld.Spor
3
1
1
1
2
2
0
4
10
Altay
3
1
1
1
4
5
-1
4
11
Menemen Belediyespor
3
1
1
1
3
5
-2
4
12
Bursaspor
2
1
0
1
3
4
-1
3
13
Balıkesirspor
3
1
0
2
2
4
-2
3
14
İstanbulspor
3
0
2
1
5
6
-1
2
15
Altınordu
3
0
1
2
1
3
-2
1
16
Boluspor
3
0
1
2
1
3
-2
1
17
Giresunspor
3
0
1
2
3
8
-5
1
18
Eskişehirspor
2
0
1
1
3
4
-1
-5