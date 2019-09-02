TFF 1. Lig’in 3. Haftasında Adana Demirspor, evinde Keçiörengücü ile golsüz berabere kalarak puanları paylaştı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, ligin tek gol yemeyen ancak en az gol atan takımı olduklarını belirterek, “Eksiğimizin ne olduğunu herkes görüyor. İlk yarı net pozisyonlarımız vardı ancak golü bulamadık. İlk 3 maçta seyircisiz oynadık. Bunun için oyuncularıma bir şey diyemiyorum ancak ön bölümdeki etkisizliğimiz devam ediyor. Hal böyle olunca zaman aman sıkıntı yaşamamız gayet normal diye düşünüyorum. Umarım önümüzdeki haftalarda bu sıkıntıyı atlatacağız” diye konuştu.
Ümit Özat: “Ön bölümdeki etkisizliğimiz sürüyor”
02.09.2019 - 00:35 | Son Güncelleme: 02.09.2019 - 00:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “Ön bölümdeki etkisizliğimiz devam ediyor. Hal böyle olunca zaman zaman sıkıntı yaşamamız gayet normal diye düşünüyorum. Umarım önümüzdeki haftalarda bu sıkıntıyı atlatacağız” dedi.
Etiketler : Ümit Özat,
647748 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/647748.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
3
2
1
0
4
0
4
7
2
Çaykur Rizespor
3
2
1
0
4
2
2
7
3
Fenerbahçe
2
2
0
0
7
1
6
6
4
Alanyaspor
2
2
0
0
5
1
4
6
5
Ankaragücü
3
1
2
0
2
1
1
5
6
Trabzonspor
2
1
1
0
3
2
1
4
7
Beşiktaş
3
1
1
1
4
4
0
4
8
Galatasaray
3
1
1
1
4
5
-1
4
9
Antalyaspor
3
1
1
1
3
4
-1
4
10
Sivasspor
2
1
0
1
4
2
2
3
11
Malatyaspor
2
1
0
1
4
2
2
3
12
Konyaspor
3
0
3
0
3
3
0
3
13
Gazişehir
2
1
0
1
4
6
-2
3
14
Kayserispor
3
0
1
2
3
5
-2
1
15
Kasımpaşa
3
0
1
2
2
6
-4
1
16
Göztepe
3
0
1
2
0
4
-4
1
17
Gençlerbirliği
2
0
0
2
1
5
-4
0
18
Başakşehir
2
0
0
2
1
5
-4
0
4. Hafta Maçları
15.9.2019
Alanyaspor - Fenerbahçe
15.9.2019
Medipol Başakşehir Fk - Sivasspor
15.9.2019
Yukatel Denizlispor - Konyaspor
15.9.2019
Mke Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
15.9.2019
Trabzonspor - Gençlerbirliği
15.9.2019
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş
15.9.2019
Çaykur Rizespor - Göztepe
15.9.2019
Galatasaray - Kasımpaşa
15.9.2019
Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
3
3
0
0
9
3
6
9
2
Hatayspor
3
2
1
0
7
2
5
7
3
Fatih Karagümrük
3
2
1
0
6
3
3
7
4
Adana Demirspor
2
1
1
0
2
0
2
4
5
Keçiörengücü
2
1
1
0
2
1
1
4
6
Adanaspor
3
1
1
1
5
5
0
4
7
Erzurum BB
3
1
1
1
4
4
0
4
8
Osmanlıspor
3
1
1
1
4
4
0
4
9
Akhisar Bld.Spor
3
1
1
1
2
2
0
4
10
Altay
3
1
1
1
4
5
-1
4
11
Menemen Belediyespor
3
1
1
1
3
5
-2
4
12
Bursaspor
2
1
0
1
3
4
-1
3
13
Balıkesirspor
3
1
0
2
2
4
-2
3
14
İstanbulspor
3
0
2
1
5
6
-1
2
15
Altınordu
3
0
1
2
1
3
-2
1
16
Boluspor
3
0
1
2
1
3
-2
1
17
Giresunspor
3
0
1
2
3
8
-5
1
18
Eskişehirspor
2
0
1
1
3
4
-1
-5