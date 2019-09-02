Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ay-yıldızlılar karşılaşmanın ilk setine biraz tutuk başlarken, 3-1’lik skorla geriye düştü. Mola sonrası hücumda Eda’nın sayılarıyla seti 26-24 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette özellikle hücumlarda organize olamayınca 25-18 kaybetti ve durum 1-1 oldu. Üçüncü sette müthiş bir mücadele yaşandı. Karşılıklı alınan sayılarla heyecan fırtınası sürerken 35 dakikaya yaklaşan sette defalarca avantajı kullanamayan millîler bu seti 33-31 kaybedince 2-1 geriye düştü.

FATMA ATEŞLEDİ, EDA BİTİRDİ

Millî takımda dördüncü sette oyuna giren Fatma Yıldırım takımı ateşleyen isim oldu. Ay-yıldızlılar savunmada Kübra Çalışkan ve Meliha İsmailoğlu, hücumda da Fatma Yıldırım ile 17-14’lük skorla üstünlüğünü sürdürdü. Seti 25-22 kazanan Sultanlar maçı tie break setine taşıdı. Beşinci sete 6-0’lık seriyle başlayan ay-yıldızlılar sonrasında oyundan düştü. Ancak Eda’nın smaçlarıyla bu seti 16-14, maçı da 3-2 kazanıp çeyrek finale çıkmasını bildi. Millîler çeyrek finalde, Yunanistan’ı 3-0’la geçen Hollanda ile çarşamba günü karşılaşacak.

GUIDETTI DÜŞÜNCELİ

Hırvatistan karşısında iyi oynamalarına rağmen zaman zaman hatalar yaptıklarını söyleyen başantrenör Giovanni Guidetti, “Karşılaşmadan önce her maçın ölüm kalım maçı olduğunu söylemiştim. Artık hataya yer olmayan maçlar oynuyoruz. Hollanda karşısında daha dikkatli olmalıyız” ifadelerini kullandı.